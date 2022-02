DS E-Tense Performance: 815 PS - Elektroauto von einem anderen Stern

Erst seit 2015 ist DS eine eigenständige Marke. Und mit dem DS 3 Crossback E-Tense steht für knapp 40.000 Euro unter anderem auch in Deutschland bereits ein vollständig elektrifiziertes Auto zur Verfügung. Jetzt hat DS mit dem E-Tense Performance den Prototypen eines neuen Elektroautos vorgestellt, das Leistung satt bietet. Zwei Elektromotoren sorgen für insgesamt 600 kW (815 PS) mit Allradantrieb. Das hochleistungsfähige Testfahrzeug mit hochpreisiger Karbonhülle wurde nach Angaben des Herstellers konzipiert, um die Entwicklung zukünftiger elektrischer DS-Modelle zu beschleunigen; inspiriert von den Erfolgen in der Formel E.

DS will E-Mobilität voranbringen

Schon jetzt steht fest: Ab 2024 wird jedes neue DS-Modell, das auf den Markt kommt, zu 100 Prozent elektrisch sein. Ab 2025 sollen alle reinen Verbrenner aus dem Motorenportfolio des Herstellers gestrichen werden. Da passt der DS E-Tense Performance gut in die Strategie. Auch wenn es sich nur um ein Konzeptfahrzeug handelt, kann DS als selbsternannte Marke von Premiumfahrzeugen unter Beweis stellen, was technologisch schon heute mit Blick auf die E-Mobilität möglich ist. Die Expertise aus der Rennsportabteilung hinzuzuziehen ist vielleicht kein ökologisch sinnvoller Ansatz. Es bietet aber die Möglichkeit, schon zu erleben und vor allem auch zu testen, was in Zukunft (mit weniger PS) Serie auf dem Automobilmarkt werden könnte.

Für den Antrieb beim DS E-Tense Performance sorgen zwei Elektromotoren, die aus den Entwicklungen von DS Performance für die Formel E stammen. Neben einem 250-kW-Modell an der Vorderachse kommt ein zweites Aggregat mit einer Leistung von 350 kW an der Hinterachse zum Einsatz. Das fast schon unglaubliche Drehmoment liegt laut Herstellerangaben bei 8.000 Nm und gestattet dem Vernehmen nach auf 21-Zoll-Rädern eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in gerade einmal 2 Sekunden. Zudem verspricht DS eine Rekuperationsleistung von stattlichen 600 kW.

Sport-Elemente sind im DS E-Tense Performance unübersehbar.

Futuristische Front am DS E-Tense Performance

Aber nicht nur technisch, sondern auch optisch weiß der neue E-Tense Performance von DS zu punkten. Die Front eine neue Ausdrucksfläche anstelle des Kühlergrills. Die gewählte Verarbeitungsweise verbindet das Logo des Herstellers mit einem 3D-Effekt – eine Art Schaufenster mit spezieller Begrüßungssequenz, wie es DS selbst beschreibt. Gleichermaßen schlank, wie breit präsentieren sich die Tagfahrleuchten, die aus 800 LEDs bestehen. Passend zur aerodynamischen Linie weist die Karosserie eine Interferenzfarbe mit Farbwechsel auf. Je nach äußeren Bedingungen und Blickwinkel ändert sich die Wahrnehmung der Farbe und bildet so einen Kontrast zu den glänzenden schwarzen Flächen, die sich bis zur Motorhaube erstrecken.

Was genau am Ende des Tages bei künftigen Serienmodellen vom DS E-Tense Performance übernommen wird, bleibt abzuwarten. Insbesondere die Front könnte bei künftigen Modellen aber eine prägende Rolle einnehmen. Die mitunter brachiale Leistung der Formel-E-Motoren dürfte allenfalls auf Rennstrecken in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Begeisterung sorgen. Alltagstauglich ist sie aber ganz sicher nicht. Aber hier kann DS ja auf andere Motorisierungen aus dem Stellantis-Konzern zurückgreifen.