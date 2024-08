Disney+: Streaming-Anbieter dreht erneut an der Preisschraube

Die vergangenen Monate waren für Nutzer vieler Streamingdienste mit teilweise deutlich steigenden Kosten verbunden. Für den kommenden Herbst deutet sich nun die nächste Runde der Preiserhöhungen an. So gab Disney+ bekannt, dass es ab dem 17. Oktober 2024 in den USA eine Erhöhung um 2 US-Dollar pro Monat geben wird. Für die deutschen Zuschauer des Dienstes gibt es damit aktuell noch keine Veränderungen.

Disney+ wird teurer

In den USA bietet Disney+ nur zwei Basis-Abos an: Eines mit und eines ohne Werbung. Die Variante mit Werbung kostet künftig 10 US-Dollar im Monat anstelle wie bisher 8 US-Dollar. Wer keine Werbeeinblendungen sehen will, zahlt in Zukunft 16 statt bislang 14 US-Dollar. Diese Variante kann auch im Jahresabo erworben werden und kostet dann 160 anstelle von 140 US-Dollar.

Es gibt des Weiteren Veränderungen an den anderen von Disney in den USA angebotenen Streamingdiensten. Dazu gehören Preiserhöhungen für Hulu, ESPN+ sowie dem Bundle diverser Angebote. Diese sind in Deutschland nicht verfügbar.

Hierzulande stehen dir bei Disney+ drei Abos zur Auswahl. Die Preise beginnen beim Standard-Abo mit Werbung mit derzeit 5,99 Euro pro Monat. Für 8,99 Euro pro Monat kannst du die Werbung ausblenden lassen und Offline-Downloads freischalten. Diese beiden Varianten sind auf 1080p und 5.1-Sound beschränkt. Erst für 11,99 Euro im Monat bekommst du 4K UHD mit HDR und Dolby Atmos.

In Deutschland wurden die Preise zuletzt im vergangenen November erhöht. Schon damals hatte sich dies bereits in den USA im August 2023 angekündigt. Es könnte also nur eine Frage der Zeit sein, bis die aktuellen Preiserhöhungen bei Disney+ auch nach Deutschland kommen.

Neue Features für den Streaming-Dienst

Zeitgleich zur Ankündigung der steigenden Preise kündigte das Unternehmen aber auch neue Features an. So will man mit speziellen Wiedergabelisten die Zuschauer vor dem Fernseher und Smartphone halten. Dazu gehört etwa eine Playlist speziell für Vorschulkinder, die TV-Serien und Kurzfilme von Disney+ enthalten. Hier nennt man „Sofia the First“, „The Lion Guard“, „Puppy Dog Pals“ und „Minnie’s Bow-Toons“.

Ab dem kommenden Herbst erhalten Abonnenten des Premium-Abos in den USA außerdem vier zusätzliche Sammlungen. Diese nennt Disney+ „Seasonal Content“, „Epic Stories“, „Throwbacks“ und „Real Life“. Hierbei handelt es sich um Zusammenstellungen von Inhalten, die etwa zur aktuellen Jahreszeit passen. Fans von Marvel und Star Wars, nostalgischer Pop-Kultur und Dokumentationen dürfen sich aber ebenfalls auf diese Playlisten freuen.