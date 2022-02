Diese Discounter-DSL-Tarife werden teurer: Einheitsbrei für alle

Gerade, wer sich langfristig an einen Anbieter binden will, der sollte nicht auf den Promotionspreis, sondern auf den Listenpreis seines Tarifes schauen. Denn der Promotionspreis gilt stets nur eine begrenzte Zeit. Danach werden die Anschlüsse teuer. Dass diese Neukundenrabattierung gepaart mit einer deftigen Preiserhöhung bei den Drillisch-Marken von 1&1 nicht stattfand, hat sie so attraktiv gemacht. Immerhin konntest du so bei sim.de & Co. schon DSL für dauerhaft unter 20 Euro im Monat bekommen.

Doch damit ist jetzt Schluss. Denn die DSL-Tarife der verschiedenen Drillisch-Marken entsprechen jetzt mehr oder weniger dem marktüblichen Einheitsbrei. Das hat für die Anbieter nun den Vorteil, dass man nun mit 10 Freimonaten und DSL für 0 Euro werben kann. Nachteil: Sind die 10 Kostenlos-Monate um, kostet der Tarif, der bis vor einigen Tagen noch dauerhaft 19,99 Euro monatlich kostete, jetzt 34,95 Euro.

Neue DSL-Tarife: Treue Kunden zahlen mehr

Schon für die Gesamtsumme der Kosten innerhalb der Mindestlaufzeit bedeutet der Schritt für dich als Kunden eine Verteuerung. Statt 479,76 Euro Grundkosten für zwei Jahre kostet der gleiche Anschluss mit 16 Mbit/s im Downstream nun 489,30 Euro. Mit jedem Monat, den du länger Kunde bleibst, zahlst du mehr als im alten Tarifangebot. Man forciert somit den regelmäßigen Wechsel der Kunden, statt auf nachhaltige Kundenbindung zu setzen. Die Anschlusskosten von 67,40 Euro kommen noch dazu.

Immerhin: Für wechselwillige Kunde bringt das neue Tarifschema auch Vergünstigungen. Die Anschlüsse mit 100 und 250 Mbit/s sind für die Mindestlaufzeit günstiger geworden. Im Fall des 250-Mbit/s-Anschlusses sind es auf zwei Jahre gesehen sogar 139,90 Euro. Diese Ersparnis wird bei einem Grundpreis von 49,99 Euro statt bisher 34,99 Euro auch erst nach einem dritten Vertragsjahr aufgefressen.

Stand: 02.02.2022 DSL 16 DSL 50 DSL 100 DSL 250 Downstream bis zu 16 MBit/s bis zu 50 MBit/s bis zu 100 MBit/s bis zu 250 MBit/s Upstream bis zu 1 MBit/s bis zu 10 MBit/s bis zu 40 MBit/s bis zu 40 MBit/s Monatliche Kosten (alt) 19,99 Euro 24,99 Euro 29,99 Euro 34,99 Euro Rechnerische Kosten nach zwei Jahren (alt) 479,76 Euro 599,76 Euro 719,76 Euro 839,76 Euro Monatliche Kosten (neu) 10 Monate: 0 Euro, dann 34,99 Euro 10 Monate: 0 Euro, dann 39,99 Euro 10 Monate: 0 Euro, dann 44,99 Euro 10 Monate: 0 Euro, dann 49,99 Euro Rechnerische Kosten nach zwei Jahren (neu) 489,86 Euro 559,86 Euro 629,86 Euro 699,86 Euro Einmalige Kosten 67,40 Euro 67,40 Euro 67,40 Euro 67,40 Euro Laufzeit 24 Monate, dann monatlich kündbar 24 Monate, dann monatlich kündbar 24 Monate, dann monatlich kündbar 24 Monate, dann monatlich kündbar Router auf Wunsch 2,99 Euro monatlich zur Miete auf Wunsch 2,99 Euro monatlich zur Miete auf Wunsch 2,99 Euro monatlich zur Miete auf Wunsch 2,99 Euro monatlich zur Miete Telefon-Flatrate Festnetz-Flatrate enthalten Festnetz-Flatrate enthalten Festnetz-Flatrate enthalten Festnetz-Flatrate enthalten Mobilfunk-Gespräche 19,9 Cent/Minute 19,9 Cent/Minute 19,9 Cent/Minute 19,9 Cent/Minute hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Wer im Januar zu den alten Konditionen gebucht hat, der behält seine gebuchten Preise. Die neuen Konditionen gelten für alle, Kunden, die ab sofort bei den Marken der Drillisch-Gruppe DSL buchen. Die gleichen Preise bietet auch die Muttergesellschaft 1&1 direkt an – mit mehr zubuchbaren Optionen.