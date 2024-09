Brandneue Technologie von der IFA: Diese Leuchtstreifen werden dein Zuhause für immer verändern

Was macht einen Raum für dich erst richtig gemütlich? Eine kuschelige Decke? Die richtige Dekoration oder etwa die Beleuchtung? Viele Menschen benutzen einfach nur eine Deckenlampe, aus praktischen Zwecken. Ist sie an, ist es hell. Ist sie aus, ist es dunkel. Dabei kann Licht so viel mehr.

Govee Leuchtstreifen sorgen für einzigartige Beleuchtung

Die Marke Govee hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Zuhause von Menschen nicht nur zu erhellen, sondern ihm auch eine einzigartige Atmosphäre zu verleihen. Speziell die Leuchtstreifen von Govee zielen darauf ab, dass du deine Räume individuell in verschiedenen Farben erstrahlen lassen kannst.

So kannst du dein Wohnzimmer abends zum Beispiel in warme Tönen wie Rot oder Orange tauchen. Beim Gaming eignen sich vielleicht eher kühle Farben wie Blau oder Lila gut. Du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen. Und die Leuchtstreifen lassen sich nicht nur im Wohn- oder Schlafzimmer, sondern teilweise auch problemlos draußen anbringen.

Govee gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der Beleuchtung. Ganz nach dem Motto „Lights can be fun“, bietet der Hersteller dabei für jeden Geldbeutel eine Lösung. Zwischen High End Produkten und Low Budget Varianten findest auch du, was du suchst.

Auf der IFA, der weltweit größten Tech-Messe, hat Govee nun zwei neue Leuchtstreifen-Modelle vorgestellt. Den Strip Light 2 Pro sowie den COB Strip Light Pro. Was an den Modellen neu und besonders ist, erfährst du hier.

Der Govee Strip Light 2 Pro – Buntes & besonders helles Licht für jede Stimmung

Das Herzstück des im Strip Light 2 Pro verwendeten LuminBlend Farbsystems ist der eigens von Govee entwickelte 16-Bit-Farbverarbeitungs-Chip. Damit soll der Leuchtstreifen eine besondere Farbtiefe und Genauigkeit erzeugen. Sogenannte RGBWW-5-in-1-LED-Perlen und Farbmischalgorithmen sorgen dabei für eine präzise Farbwiedergabe, vor allem bei hellen Tönen. Das LuminBlend Farbsystem erlaubt theoretisch eine beinahe unendliche Anzahl an unterschiedlichen Farben.

Govee LuminBlend Farbsystem

Die Farbe des LED-Streifens kannst du dann wie gewohnt über die Govee Home App einstellen. Du kannst den Streifen in bis zu zehn Abschnitte pro Meter unterteilen und so deine eigenen Lichteffekte kreieren. Dabei stehen dir ganze 16 Millionen Farben zur Verfügung. In der App findest du zusätzlich über 100 voreingestellte Effekte und 16 verschiedene Musikmodi. So hast du immer das passende Licht für eine Party oder einen ruhigen Filmabend parat.

Die perfekte Beleuchtung für deine nächste Gaming-Session

Außerdem interessant: Den Lichtstreifen kannst du alle 10 cm abschneiden und so optimal in dein Zuhause einfügen. Um das Smart Home Gefühl zu vervollständigen, ist der Strip Light 2 Pro auch mit Amazon Alexa, Matter sowie dem Google Assistant verknüpfbar. So kannst du das Licht ganz bequem steuern und etwa einen Timer einstellen, ohne eine Taste drücken zu müssen.

Der Strip Light 2 Pro ist ab dem 10. September auf Amazon oder Govee.com verfügbar. Die fünf Meter Variante kostet dich 99,99 Euro. Für zehn Meter verlangt Govee 149,99 Euro.

Der Govee COB Strip Light Pro – Next-Gen-Beleuchtung?

Der COB Strip Light Pro steht laut Govee für die nächste Generation von Beleuchtung. Er ist vollgepackt mit 1.260 RGBICW-LEDs pro Meter. Diese sind so dicht angeordnet, dass sie für noch hellere und flüssigere Lichteffekte sorgen. Das Lichtband ist in Silikon gehüllt, sodass es ein diffuses Licht erzeugt und auch optisch etwas hermacht. Es eignet sich daher nicht nur für die unsichtbare, sondern auch für die sichtbare Installation. Zum Beispiel auf Inseltischen oder in Schränken.

Der COB Strip Light Pro eignet sich auch für die sichtbare Installation

Die Lichtperlen im Streifen lassen dein Zuhause nicht nur in den verschiedensten Farben, sondern ebenso in neutralen Weißtönen erstrahlen. Das Leuchtband sorgt somit für stimmungsvolles Farblicht und auch für Helligkeit. Dank einer Vielzahl an voreingestellten Lichteffekten, untermalt dieser Leuchtstreifen ebenfalls jeden Moment mit dem passenden Licht bei dir Zuhause.

Diese Variante kannst du natürlich ebenso mit verschiedenen Smart Home Geräten verknüpfen und steuern. Im Gegensatz zum Strip Light 2 Pro kannst du hier nicht nur zehn Abschnitte pro Meter, sondern gleich zwölf Abschnitte individuell an deinen Geschmack anpassen. Das Lichtband lässt sich alle acht Zentimeter abschneiden und so passgenau an deine Einrichtung anbringen.

Auch dieses Leuchtmittel ist ab dem 10. September auf Amazon und Govee.com verfügbar. Allerdings musst du hier für die avancierte Technik auch ein wenig tiefer in die Tasche greifen. So kosten dich drei Meter des Govee COB Strip Light Pro 99,99 Euro. Fünf Meter kosten 149,99 Euro.

Fazit: Welcher Leuchtstreifen passt zu dir?

Du siehst, mit den beiden neuen Strip Lights von Govee hast du beinahe unendlich viele Möglichkeiten dein Zuhause so zu beleuchten, wie es dir gefällt. Dabei kannst du nicht nur deiner Kreativität freien Lauf lassen, die Lichter lassen sich auch noch ganz easy in dein Smart Home integrieren.

Beide LED-Streifen sind mit Top-Technik ausgestattet. Welcher besser zu dir passt, hängt von deinen individuellen Beleuchtungswünschen ab. Wenn du dein Zuhause in den unterschiedlichsten Farben in trennscharfer Qualität erstrahlen lassen willst, eignet sich vermutlich der etwas erschwinglichere Strip Light 2 Pro für dich. Ausgestattet mit dem LuminBlend System, kannst du dich hier farblich komplett austoben.

Möchtest du abgesehen von farblichen auch neutrale Highlights in deine Wohnung integrieren? Dann solltest du dir den COB Strip Light Pro genauer ansehen. Hier kannst du in Sekundenschnelle von atmosphärischem Licht auf normale Helligkeit umswitchen, deine vier Wände ganzheitlich in ein gemütliches Zuhause verwandeln und Möbel mit Lichteffekten aufwerten.