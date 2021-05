Schnapp dir deinen virtuellen Wahlzettel und wähle bei der diesjährigen Leserwahl die besten Produkte aus der Kategorie Zuhause. Von Internet-Anbietern über -Hardware bis hin zu Smart-Home-Produkten: Du wählst deine Favoriten. Durch deine Stimme bestimmst du mit, wer am Ende gewinnt.

Leserwahl-Woche 4: Ein letztes Mal abstimmen und Gewinn-Chance erhöhen

Mit deiner Wahl sammelst du ein weiteres Gewinn-Los und hast am Ende der Leserwahl 2021 die Chance auf hochwertige Preise mit einem Gesamtwert von rund 4.500 Euro. Nimmst du in diesem Jahr das erste Mal teil? Dann sicher dir gleich dein erstes Gewinn-Los und fiebere mit. Vielleicht gehört dir schon bald ein brandneues iPhone 12 Pro, ein innovativer QLED Smart TV oder einer von vielfältigen weiteren Technik-Preisen. Solltest du auch schon an den vorigen Wahl-Wochen teilgenommen haben, dann erhöhst du mit deiner jetzigen Teilnahme die Gewinn-Chance zusätzlich.

Leserwahl-Finale: Wähle die besten Produkte für dein digitales Zuhause

Wer bietet die schnellste und sicherste Internet-Verbindung für sensible Regierungs-Geschäfte? In unserer vierten und letzten Wahl-Woche der diesjährigen Leserwahl kannst du die beste Heimnetz-Hardware wählen. Hier entscheidet sich der Wettkampf zwischen devolo, Netgear, Tenda und weiteren Produkten. Außerdem kannst du in der Zuhause-Wahl-Woche für den besten Internet-Anbieter abstimmen.

Und für alle, die von der Regierung gesucht werden und Unterschlupf suchen, könnte WLAN über Mobilfunk eine gute Option sein. Denn damit lässt sich ganz leicht von überall surfen. Unterstütze alle Staatsfeinde Nr. 1 und sonstigen Mobil-Surfer bei der Suche für die beste Technologie: Mit deiner Wahl zum besten WLAN über Mobilfunk.

Du entscheidest: Wer säubert am besten das Regierungsgebäude?

Die letzte lange Nacht mit schwierigen Entscheidungen im Oval Office stand an: Und jetzt liegen überall Aktenschnipsel, Kekskrümel und Staubkörner auf dem Boden verteilt? Dann lass den Saugroboter seinen Job erledigen. Doch wer stellt die besten smarten Haushaltshelfer her? Du hast die Wahl! Darüber hinaus kannst du im Leserwahl-Finale dein Kreuzchen für das beste Smart-Home-Produkt setzen. Ist es Philips Hue, Tado, Nuki oder vielleicht doch AVM Fritz!DECT? Stimme ab und sei auf das Wahl-Ergebnis gespannt – wir sind es auch! Die Gewinner geben wir kurz nach Ende der Leserwahl bekannt.

Unsere vier Wahl-Wochen im Überblick: