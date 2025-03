DHL plötzlich günstiger: Hermes erhöht die Paket-Preise

Welcher Paketdienst ist der beste? Das fragt sich wohl jeder, der ein Paket verschickt. Viele halten DHL für besser als etwa Hermes. Doch stimmt das? Die Stiftung Warentest hat dafür 50 Pakete mit DHL, DPD, Hermes, GLS und UPS verschickt, um eben das herauszufinden. Das Ergebnis: Die zwei teuersten Paketdienste (GLS und UPS) schnitten am schlechtesten ab und erhielten die Note „ausreichend“. Hermes bekam die Note „befriedigend“, DHL schnitt mit „gut“ ab. Da Hermes zum 1. April 2025 die Preise erhöht, ist DHL fortan nicht mehr nur besser, sondern oft auch günstiger.

DHL: Ab April besser und günstiger als Hermes

Bringt man ein kleines Paket zum Hermes-Shop, um es zu verschicken, bezahlt man derzeit noch 5,95 Euro. Ab April steigt der Preis auf 6,45 Euro. Das sind gut 8 Prozent mehr. Noch teurer wird ein etwas größeres Paket der Sorte „M“. Hier steigt der Preis um fast 15 Prozent. Statt 6,95 Euro verlangt Hermes ab dem 1. April 7,95 Euro.

Größe Alter Online-Preis Neuer Online-Preis Alter PaketShop-Preis Neuer PaketShop-Preis Hermes Päckchen Längste und kürzeste Seite zusammen max. 37 cm,

max. 25 kg, bis 50 € Haftung, Sendungsverfolgung 4,50 € 4,89 € 4,50 € 4,95 € S-Paket Längste und kürzeste Seite zusammen max. 50 cm,

max. 25 kg, bis 500 € Haftung, Sendungsverfolgung 4,95 € 5,49 € 5,95 € 6,45 € M-Paket Längste und kürzeste Seite zusammen max. 80 cm,

max. 25 kg, bis 500 € Haftung, Sendungsverfolgung 6,75 € 6,99 € 6,95 € 7,95 € L-Paket Längste und kürzeste Seite zusammen max. 120 cm,

max. 25 kg, bis 500 € Haftung, Sendungsverfolgung 10,95 € 10,99 € 11,95 € 11,95 € XL-Paket Längste und kürzeste Seite zusammen max. 150 cm, max. 31,5 kg, bis 500 € Haftung, Sperrgutzuschlag inklusive 28,95 € 28,99 € Nur Abholung möglich Nur Abholung möglich XXL-Paket Längste und kürzeste Seite zusammen max. 200 cm, dritte Seite max. 50 cm, max. 31,5 kg, bis 500 € Haftung, Sperrgutzuschlag inklusive 33,95 € 33,99 € Nur Abholung möglich Nur Abholung möglich

Schaut man sich die Tabelle mit den neuen Preisen an, wird deutlich: Die Preise für das Porto bei Zustellung an eine Hausanschrift steigen für alle Pakete. Ein Preisvergleich mit DHL ist nicht ganz einfach, da sich die Anforderungen, Haftung für Pakete in den einzelnen Klassen und Gewicht für teils sehr ähnliche Paketgrößen voneinander unterscheiden. Doch ein kleines Paket kann bei DHL ab April günstiger sein als bei Hermes. Teilweise kommt es aber auf wenige Zentimeter bei der Paketgröße an. Ein Vergleich mit den DHL-Preisen ist also sehr sinnvoll.

Was ab April günstiger wird

Doch nicht alles bei Hermes wird teurer. Wer sich ein großes Paket der Klasse „L“ statt nach Hause in einen Paketshop liefern lässt, bezahlt weniger. Statt 10,40 Euro werden ab April 9,90 Euro fällig. Die Pakete der Klassen „S“ und „M“ hingegen verteuern sich auch hier. Der Preis für das Päckchen bleibt bei 3,70 Euro.