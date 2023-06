Datenpanne bei Vodafone: Dringend das Passwort ändern

Der Vorfall ereignete sich nicht bei Vodafone direkt, sondern bei dem Vertriebspartner „Vertriebswerk“. Daher ist auch nur ein Teil und nicht alle Vodafone-Kunden in Deutschland betroffen. Am 16. Mai haben sich bisher unbekannte Täter Zugriff auf das Netzwerk verschafft und Mailadressen mit den dazugehörigen Passwörtern kopiert. Konkrete Hinweise, dass auch andere, sensible Daten wie Name, Telefonnummern oder die Bankverbindung von Kunden gestohlen wurden, liegen nicht vor.

Vodafone informiert betroffene Kunden

Nach Bekanntwerden des Vorfalls habe Vodafone unmittelbar den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit über den Vorfall informiert. Außerdem habe man Strafanzeige gestellt. Die Ermittlungen hierzu laufen noch. Die beiden Plattformen aktivieren.vodafone.de und vorteilstarife.net, welche von dem betroffenen Dienstleister betrieben werden, habe man vorsorglich offline genommen.

Von dem Vorfall betroffene Kunden werden aktuell von Vodafone informiert. In der Nachricht erklärt Vodafone, dass es einen Sicherheitsvorfall gegeben hat und bittet die betroffenen Kunden ihr Passwort zu ändern. Vorsorglich hat man alle aktuellen Passwörter der betroffenen Kunden gesperrt.

Vorsicht beim Passwort-Wechsel

Vodafone verschickt die Warnung per SMS. Hier solltest du jedoch Vorsicht walten lassen. So gibt es immer wieder Phishing-Versuche, bei denen Kriminelle versuchen, mit ähnlich aussehende Nachrichten an deine Daten zu kommen. Klicke daher niemals auf einen Link in der SMS oder E-Mail, wenn du dir nicht zu 100 Prozent sicher bist, dass diese auch von Vodafone stammt. Auf der sicheren Seite bist du, wenn du dich auf der Website in deinem Kundenkonto anmeldest und dort das Passwort änderst.

Zum sicheren Ändern des Passwortes stellt das Unternehmen eine Anleitung als PDF bereit. Diese erklärt, wie du dein Passwort selbst online ändern kannst. Solltest du keinen Online-Zugang haben, ist auch eine Änderung per Post möglich. Die PDF-Datei kannst du hier herunterladen.