Das Ende von Xiaomi in Europa? Alle Stores geschlossen

Im Jahr 2020 wurde der erste Xiaomi-Store in Deutschland mit einer großen Feier und einer extremen Rabatt-Aktion eröffnet. Nur ein Jahr später folge nach Düsseldorf ein zweites Ladengeschäft in Köln. Doch jetzt scheint Xiaomi das Interesse an den eigenen Stores verloren zu haben. So sind beide Stores im Moment geschlossen.

Xiaomi: Alle Stores bleiben geschlossen

Eine offizielle Ankündigung von Xiaomi im Internet gibt es nicht. In Köln weist lediglich ein Schild am Eingang des Stores darauf hin, dass der Store am 30. Juni 2023 zum letzten Mal geöffnet ist. In Düsseldorf hat man sich offensichtlich bereits komplett von dem Geschäft getrennt. Wurde erst noch über Umbaumaßnahmen spekuliert, hat dort gestern der Elektronikhändler Odiporo sein Geschäft eröffnet. Eine Wiedereröffnung des Xiaomi Stores in Kölns beliebtester Einkaufsstraße ist damit ebenfalls unwahrscheinlich.

Ohne offizielle Begründung kann über die Gründe für das Schließen der Stores nur spekuliert werden. An einer mangelnden Beliebtheit der Smartphones kann es nicht liegen. Hier liegt der Marktanteil seit zwei Jahren bei gleichbleibenden 9 Prozent. Zumindest der Store in Köln war jedoch, zumindest nach meiner subjektiven Erfahrung, selten gut besucht. Auch konnte das Geschäft von seiner Aufmachung her nicht mit den Stores von Samsung, Huawei oder gar Apple mithalten.

Ein weiteres Problem könnte die Preisgestaltung der Produkte gewesen sein. So sind viele Produkte online schlichtweg günstiger zu haben. Viele Online-Händler importieren ihre Xiaomi-Produkte aus wirtschaftlich schwächeren Ländern und können diese so deutlich preiswerter anbieten.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Xiaomi-Store in Düsseldorf ist abgebaut und ob der Store in Köln noch einmal öffnen wird, ist im Hinblick auf die Entwicklung in Düsseldorf fraglich. So scheint Xiaomi sich von lokalen Geschäften in Deutschland verabschiedet zu haben. In anderen europäischen Ländern sieht die Lage ähnlich aus. In Frankreich hatte Xiaomi deutlich mehr Ladengeschäfte, welche ebenfalls nicht mehr geöffnet haben. Hier werden die Stores sogar noch als offen angezeigt. Nur die Google-Bewertungen (etwa hier vom berühmten Store in der Champs Élysées in Paris) weisen darauf hin, dass die Stores dauerhaft geschlossen sind. Kunden finden Xiaomi-Produkte lokal nur noch bei Dritthändlern wie MediaMarkt und Saturn.

Ein kompletter Abschied Xiaomis vom europäischen Markt ist jedoch beinahe ausgeschlossen. So ist der eigene Online-Store weiterhin geöffnet und am 26. September plant man ein großes Launch-Event in Berlin, um dort die neue Xiaomi 13T Reihe vorzustellen.