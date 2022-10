DAB+: So hörst du digital unterwegs Radio

Der wichtigste Unterschied zwischen DAB+ und dem konventionellen Radio per UKW ist die Art der Übertragung. Während das klassische UKW noch analog sendet, handelt es sich bei DAB+ um einen digitalen Standard. DAB steht dabei für Digital Audio Broadcasting. DAB+ ist eine Weiterentwicklung von DAB, das in Deutschland wenig erfolgreich war. In anderen Regionen der Welt kommt DAB aber noch zum Einsatz. Digitale Übertragung bedeutet, rauschende Sender gibt es nicht mehr- Digitalradio eben. Gleichzeitig ist aber für die Sendebetreiber auch das Senden etwas komplexer, weil es nicht mehr nur einen Sender pro Frequenz, sondern sogenannte Multiplexe gibt. Hier werden mehrere Sender auf einem Kanal zusammengefasst.

Der größte Nachteil von DAB+: Kaum Lokalsender

Diese oft landesweiten oder sogar bundesweiten Multiplexe lohnen sich aber für kleine Stadtradiosender oder Lokalradios nicht, sodass beispielsweise alle Radio-NRW-Sender nicht bei DAB+ senden. In aller Regel ist ein Radiosender mindestens in einem ganzen Bundesland zu hören. Die NRW-Lokalradios bedienen aber gerade einmal einen Landkreis. Dafür gibt es keine passende Sende-Infrastruktur bei DAB+/DAB Radio. Doch inzwischen gibt es vereinzelt auch lokale Multiplexe. Beispiele etwa in Bayern, Rostock, Leipzig, Lübeck und auf Sylt zu finden

Vorteil von DAB+: Viele Sender deutschlandweit zu hören

Bundesweit übertragene Radiosender findest du in einem sogenannten Bundesmuxe. In diesem Kanal findet du mehrere Sender, die du bundesweit hören kannst. Hast du im Autoradio einen solchen Sender eingeschaltet, brauchst du bei deiner Fahrt von Hamburg nach München nicht einmal den Sendesuchlauf zur Frequenzsuche betätigen.

Es gibt mittlerweile zwei dieser Bundesmuxe. Der Erste der beiden ist schon länger auf Sendung und sehr weitflächig in Deutschland zu empfangen und wird von Media Broadcast betrieben. Media Broadcast, einst reiner Betreiber von Sendern, gehört mittlerweile zu freenet und ist auch Veranstalter von freenet TV. Die Betreiber sprechen von 85 Prozent Versorgung in geschlossenen Räumen und 96 Prozent in der Fläche für DAB+. Bis Ende 2022 soll der Kanal 5C über 161 Standorte senden. Die Zahl der Einwohner, die dann mit einer normalen Zimmerantenne die Radiosender zu Hause hören können, betrage nach Abschluss des Ausbaus 74,6 Millionen – etwa 90 Prozent der Bevölkerung. Die Flächenversorgung für mobilen Empfang wird Ende 2022 voraussichtlich fast 97 Prozent betragen. Autobahnen seien dann zu 99 Prozent versorgt.

Empfangsregion des ersten DAB+ Bundesmux 1

Zu hören sind



Absolut relax

Dlf

Dlf Kultur

Dlf Nova

DRadio DokDeb

Energy Digital

ERF Plus

Klassik Radio

Radio Bob

Radio Horeb

Radio Schlagerparadies

Schwarzwaldradio

sunshine live

Ein zweiter Bundesmux mit neuen Programmen ist im Herbst 2020 gestartet. Er stammt vom Veranstalter Antenne Deutschland, bei dem ebenfalls Media Broadcast beteiligt ist. Die Senderkette ist aber kleiner verfügt, über weniger Sendestandorte und erreicht so weniger Hörer.

Empfangsregion DAB+ Bundesmux 2

Zu hören sind:

80s80s

Absolut Bella

Absolut Germany

Absolut HOT

Absolut Oldie

Absolut TOP

AIDAradio

Antenne Bayern

Beats Radio

Brillux Radio

dpd Driversradio

Nostalgie

RTL Radio

Rock Antenne

Sportradio

Toggo Radio

Hinzukommen in ganz Deutschland neben den angesprochen lokalen und regionalen Multiplexen mit privaten Sendern auch weitere Multiplexe der öffentlich-rechtlichen Radiosender. Insgesamt sind über 260 Radioprogramme regional unterschiedlich in Deutschland zu empfangen. Bei über 65 handelt es sich um exklusive DAB+-Programme, die terrestrisch nur digital verfügbar sind. 13 dieser Sender sind im ersten Bundesmux zu empfangen. Ist der zweite Multiplex auch empfangbar, steigt die Anzahl der national empfangbaren Sender auf bis zu 29.

Das sind die regionalen DAB+-Sender

Bei den regionalen Angeboten handelt es sich im Wesentlichen um die regionalen Radiosender der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Hinzu kommen je nach Bundesland weitere regionale Privatsender. Die Auswahl ist stark unterschiedlich. Hinzu kommen in einer Stadt wie Berlin teilweise sogar öffentlich-rechtliche Sender wie SWR3, die eigentlich nicht in Berlin zu hören wären. Welche Sender in deiner Region zu empfangen sind, verrät dir ein Verfügbarkeits-Check auf der Webseite der Senderbetreiber. Eine solche Karte findest du bei dabplus.de.

Diese Geräte unterstützen DAB+

Im Autoradio ist er schon länger Standard. Seit Ende 2020 ist DAB+ auch verpflichtend in allen neu verkauften Radios. Grund ist eine entsprechende Gesetzesvorgabe. Sie sieht vor, dass jedes Radio, das RDS an Bord hat, auch DAB+ unterstützen muss und so automatisch zu einem DAB Radio wird. RDS ermöglicht unter anderem die Anzeige des Radiosender-Namens und hat technisch nichts mit DAB+ zu tun. Diese Abgrenzung stellt aber zumindest sicher, dass das Radio ein Display hat und dass es sich nicht um das 5-Euro-Billigradio handelt.

Tragbare DAB+-Empfänger bekommst du aber auch schon für kleines Geld. Bei Amazon finden sich Geräte ab etwa 30 Euro, die mit DAB+ ausgestattet sind. Wenn sie einen Audio-Ausgang haben, kannst du sie theoretisch zu Hause auch mit einer bestehenden Anlage koppeln und so die großen Lautsprecher als Wiedergabe-Boxen nutzen.

Fürs Auto gibt es Nachrüst-Sets, die ebenfalls auf ein Cinch-Kabel setzen oder das DAB+-Signal in ein UKW-Signal wandeln, das dann jedes Radio empfangen kann. Teilweise kannst du dir auf diesem Weg in dein Auto auch noch eine Freisprecheinrichtung für dein Smartphone nachrüsten, sofern dein Auto keine hat.

Jetzt weiterlesen Die besten Radio-Apps für Android und ein Geheimtipp