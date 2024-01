Nerviges Pop-up: Jetzt geht die EU gegen Cookiebanner vor

Falls du eine Webseite besuchst, musst du meistens die Cookies-Anwendungen bestätigen. Diese Datensätze werden dann auf deinem Smartphone, Tablet oder anderen Gadgets gespeichert. Besuchst du die Webseite erneut, erkennen sie dich wieder. Dem Verbraucherportal Baden-Württemberg zufolge können zum Beispiel durch das Bestätigen des jeweiligen Cookie-Banners bestimmte Einstellungen abgespeichert werden.

Cookiebanner: Bald keine ständige Anfrage mehr?

Der Cookie-Banner hat zwei sogenannte Buttons, mit zwei unterschiedlichen Funktionen. Mit dem einen kann man ihn akzeptieren und mit dem anderen kann man ihn ablehnen. Doch die Abfrage tritt fast bei jedem Website-Besuch auf, also will die EU jetzt beim Thema Cookies für Ordnung sorgen. Denn die nervigen Anfragen sollen nur noch einmal im Jahr erscheinen. In einem Interview mit der Welt am Sonntag sagte der EU-Justizkommissar Dider Reynders: „So sollte der Verbraucher beispielsweise erst ein Jahr nach der letzten Anfrage erneut gefragt werden, ob er bereit ist, Cookies zu akzeptieren.“ Damit dies jedoch funktioniert, dürften Nutzer ihre Cookies zwischendurch nicht löschen. Zudem sollen Webseiten ihre User deutlicher und einfacher über die Nutzung ihrer Daten und gleichzeitig auch über das Geschäftsmodell informieren.

Das Ziel sei es, die wachsende „Cookie-Müdigkeit“ unter den Onlinebenutzern zu bekämpfen und zeitgleich die Verbraucher dabei zu unterstützen, „die Werbemodelle besser zu begreifen und sich für Werbung zu entscheiden, die weniger aufdringlich ist.“ Durch die Auswahl an Werbemodellen könnten Nutzer sich auch für Werbung ohne Tracking entscheiden.

Cookiebanner: Wann wird die neue Regelung eingeführt?

Dem Bericht der Welt am Sonntag zufolge wollte EU-Justizkommissar Dider Reynders schon beim Verbrauchergipfel im März 2023 gegensteuern. Jetzt wird die neue Regelung im Frühjahr dieses Jahres eingeführt. Nach der Zustimmung des Europäischen Datenschutzausschusses sollen die Konzerne sich freiwillig dazu selbst verpflichten, die neue Regelung für die Cookie-Anwendung zu übernehmen.