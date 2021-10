Druckerhersteller soll illegal Zwang ausgeübt haben – Nutzer sind erzürnt

Der Druckerhersteller Canon wurde in den USA mit einer neuen Sammelklage konfrontiert. Ein Kunde, David Leacraft, wirft dem Unternehmen „irreführendes Marketing“ und „ungerechtfertigte Bereicherung“ vor. Bei der Streitsumme handelt es sich um mehr als fünf Millionen US-Dollar, doch worum geht es genau?

Druckerfunktionen absichtlich beschnitten

Der Canon-Drucker Pixma MG2522 wird als sogenanntes All-in-One-Modell mit den unabhängigen Funktionen Drucken, Kopieren und Scannen beworben. In der Realität sieht die Sache jedoch anders aus. Denn sobald eine Tintenpatrone leer ist, wird Nutzern die Verwendung des Scanners sowie der Faxfunktion verweigert. Die Funktionen werden lediglich nach dem Einsetzen einer neuen Patrone wieder freigegeben. Einen Grund für diese Vorgehensweise gibt es aus technischer Sicht jedoch nicht. Darum lautet der Vorwurf, dass Kunden mit unerlaubten Mitteln zum Kauf neuer Tintenpatronen gedrängt werden.

Wie das Portal BleepingComputer berichtet, sollen sich Canon-Kunden ab spätestens 2016 bereits mehrfach mit ebenjenem Problem an den Druckerhersteller gewandt haben. Vom Canon-Support kam allerdings stets die Rückmeldung, dass alle Patronen Tinte enthalten müssen, damit die Funktionen des Druckers nutzbar seien.

Antwort des Canon-Supports

Kein Verständnis bei den Nutzern

Auf Reddit kritisierten unzählige Verbraucher das Vorgehen von Canon. Ein Nutzer schrieb dazu: „Das ist unverschämt. Sollte mein Auto aufhören zu funktionieren, wenn ich kein Scheibenwaschwasser nachfülle?“ Ein weiterer Nutzer bestätigte die Vorwürfe unterdes: „Bei jedem Scanversuch erinnerte uns der Scheißkerl [Drucker] daran, dass es keine Tinte gibt. Am Ende haben wir ihn entsorgt.“ Zum Zeitpunkt, an dem wir uns den dazugehörigen Reddit-Thread angesehen haben, enthielt dieser bereits über viertausend Kommentare.

Leacraft hat seine Sammelklage am Dienstag eingereicht. Nun muss das Gericht in New York die Vorwürfe prüfen.