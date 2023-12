C24 Bank verbessert Girokonten – auch kostenloses Smart-Konto

Die C24 Bank aus dem Hause des Vergleichsportals Check24 hat die Konditionen für ihre Girokonten angepasst. Insbesondere das kostenlose Kontomodell „Smart“ wurde verbessert. Es bietet jetzt unter anderem genauso wie die kostenpflichtigen Konten „Plus“ und „Max“ kostenlose Überweisungen in Echtzeit. Die bei jedem Konto inkludierte Mastercard bietet zudem kostenlose Zahlungen in Euro und in der vor Ort gültigen Fremdwährung. Und: Bargeldabhebungen mit der Mastercard sind im Ausland gratis – allerdings nicht unlimitiert.

C24 Bank verbessert Inklusivleistungen auf Girokonten

Denn das kostenlose Smart-Konto gestattet vier kostenlose Bargeldabhebungen im Ausland pro Monat. Beim Konto C24 Plus für 5,90 Euro pro Monat sind es bis zu sechs, beim Konto C24 Max für 9,90 Euro monatlich derer acht. Weitere Verbesserungen betreffen die nutzbaren Unterkonten. Sie sind nicht nur kostenlos, sondern alle mit einer eigenen IBAN ausgestattet. Bis zu acht sogenannte Pockets stehen je nach genutztem Kontomodell zur Verfügung. Eine Girokarte (EC-Karte) ist bei der C24 Bank jetzt auf Wunsch grundsätzlich kostenlos erhältlich, gleiches gilt für virtuelle MasterCards, die je nach Kontomodell in bis zu achtfacher Ausführung nutzbar sind.

Mehr Inklusivleistungen bei kostenpflichtigen Konten

Besonders macht die C24 Girokonten, dass das Guthaben verzinst wird. Aktuell sind 2 Prozent Zinsen pro Jahr möglich. Und das bis zu einem Anlagebetrag in Höhe von 100.000 Euro. Zusätzlich kannst du dir bis zu 10 Prozent Aktions-Cashback sichern, wenn du für Zahlungen die zur Verfügung gestellte MasterCard nutzt. Regulär gibt es 0,05 Prozent Cashback mit dem kostenlosen Smart-Konto und 0,1 respektive 0,2 Prozent Basis-Cashback mit dem kostenpflichtigen Plus- und Max-Konto.

Plus-Kunden dürfen sich zusätzlich über einen Konto- und Käuferschutz der ARAG Versicherung freuen, beim Max-Konto sind unter anderem weitere Versicherungsleistungen der Allianz über die monatliche Grundgebühr bereits abgedeckt. Sowohl das kostenlose Smart-Konto als auch die kostenpflichtigen Girokonten Plus und Max kannst du unter www.c24.de bestellen.

