BSI warnt vor Kaspersky-Antivirus: Das sind die besten Alternativen

Noch vor wenigen Wochen galt das Virenschutzprogramm von Kaspersky als eines der besten und sichersten auf dem Markt. Inzwischen hat sich die Lage jedoch radikal verändert. Angesichts des Krieges in der Ukraine und der russischen Herkunft des Cybersicherheitsunternehmens hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor wenigen Tagen eine Warnung ausgesprochen.

Sind die Zweifel an Kaspersky berechtigt?

Das BSI scheint sich bei seiner Entscheidung hauptsächlich darauf zu stützen, dass die Maßnahmen der russischen Regierung momentan unvorhersehbar sind: „Ein russischer IT-Hersteller kann selbst offensive Operationen durchführen, gegen seinen Willen gezwungen werden, Zielsysteme anzugreifen, oder selbst als Opfer einer Cyber-Operation ohne seine Kenntnis ausspioniert oder als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden missbraucht werden“. Angesichts dessen empfiehlt die Behörde, Anwendungen aus dem Kaspersky-Portfolio zu meiden beziehungsweise zu ersetzen. Eindeutige Beweise für die Einflussnahme der russischen Regierung existieren allerdings nicht – zumindest für den Moment. Dennoch haben Unternehmen und Behörden mit besonderen Sicherheitsinteressen sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen die Möglichkeit, sich vom BSI oder den zuständigen Verfassungsschutzbehörden über alternative Sicherheitslösungen beraten zu lassen. Doch welche Optionen stehen Endverbrauchern zur Verfügung?

Die besten Kaspersky-Alternativen

Stiftung Warentest hat im März 2022 zahlreiche Antivirenprogramme einem umfassenden Test unterzogen. Aus diesem ging die Kaspersky Internet Security als Sieger hervor. Mittlerweile wurde das Ergebnis jedoch mit Blick auf die oben aufgeführten Bedenken wieder zurückgezogen. Nun findet sich F-Secure respektive Bitdefender auf dem ersten Platz wieder – je nachdem, ob es sich bei der Software um die Variante für Windows oder für MacOS handelt.

Die besten Virenschutzprogramme für Windows

Mit der Testnote 1,6 führt F-Secure die Liste von Antivirenprogrammen für Windows-Rechner an – dicht gefolgt von Bitdefender (1,7). Beide Tools zeichnen sich durch einen hervorragenden Schutz aus. Wobei Bitdefender in dieser Kategorie und auch bei der Handhabung die Nase vorne hat. Dafür weist die Datenschutzerklärung von F-Secure deutlich geringere Mängel auf als die des Konkurrenten aus Finnland.

Bei den kostenfreien Virenschutzprogrammen stellen derweil Avast und AVG besonders gute Optionen dar. Beide Tools ergatterten in sämtlichen Kategorien die gleichen Wertungen, mit einer Ausnahme: Bei der Rechenbelastung ist Avast laut den Testern minimal besser aufgestellt. Zudem lässt sich mit Avast ein Rettungsmedium mit allen Dateien erstellen, die für eine Reparatur des Betriebssystems nach einem Angriff erforderlich sind.

Eine weitere Möglichkeit stellt der Microsoft Defender dar, also der in das Windows-Betriebssystem implementierte Antivirus. Dieser ist in den vergangenen Jahren deutlich sicherer geworden; im Februar beseitigten die Verantwortlichen sogar eine tiefgreifendere Sicherheitslücke, die das Sicherheitsniveau mindestens acht Jahre lang herabstufte. Dennoch reichte es lediglich für die Testnote 3,1 und damit für den letzten Platz.

Die besten Antivirenprogramme für MacOS

Hier hat sich Bitdefender mit der Testnote 2,1 die höchste Stufe auf dem Siegertreppchen sichern können. F-Secure erhielt zwar die gleiche Bewertung, die Unterschiede zwischen den Teilwertungen waren diesmal jedoch zu groß, als dass die geringeren Mängel bei der Datenschutzerklärung diese hätten ausgleichen können.

Bei den kostenlosen Virenschutzprogrammen konnte sich derweil AVG aufgrund der deutlich besseren Handhabung gegenüber Avast durchsetzen. Gesamturteil: 2,4.