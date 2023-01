Besondere Smartwatch-Neuheiten: Von Hybrid bis transparent

Neue Smartwatches gibt es in diesen Tagen so einige. Jetzt kündigen sich weitere Wearables-Neuheiten an, die zum Teil hochpreisig, zum Teil aber auch vergleichsweise erschwinglich sind. So hat etwa der japanische Hersteller Citizen die Elektronikmesse CES in Las Vegas genutzt, um das schon bekannte Smartwatch-Modell CZ Smart in einer verbesserten Variante zu präsentieren.

Citizen CZ Smart: Wear OS lässt grüßen

Bekannt ist die Citizen CZ Smart schon seit dem Jahr 2020. Jetzt kündigt sich der Nachfolger der Smartwatch an. Die CZ Smart wird in der Ausführung des Jahrgangs 2023 nicht mehr nur mit einem 46 Millimeter großen Gehäuse angeboten, sondern in zwei Größen. Neben einem klassischen 41-mm-Modell wird es auch eine Sport-Variante mit 44 mm großem Gehäuse und breiterer Lünette geben. Wasserdicht ist das Gehäuse allerdings bei keiner der beiden Ausführungen. Ist die Uhr mit einem Smartphone (Android oder iOS) gekoppelt, soll es auch direkt am Handgelenk möglich sein, über die Uhr zu telefonieren.

Citizen CZ Smart Casual Citizen CZ Smart Sport

Als Betriebssystem kommt Google WearOS zum Einsatz, flankiert von einem Qualcomm Snapdragon 4100+ als Prozessor und 1 GB Arbeitsspeicher. Für Offline-Musik steht ein immerhin 8 GB großer Speicher zur Verfügung. Das runde AMOLED-Display wird 1,3 Zoll groß sein, ein eigener GPS-Empfänger ist ebenso an Bord wie NFC für kontaktloses Bezahlen. In den USA, wo eine Verfügbarkeit ab März in Aussicht gestellt wird, kostet die Uhr je nach Ausführung zwischen umgerechnet 325 und 405 Euro. Die Akkulaufzeit soll – für WearOS leider nach wie vor typisch – bei nur etwa einem Tag liegen.

Fossil Gen 6 Wellness Edition: Hybrid-Smartwatch mit analogen Zeigern

Spricht dich eine Armbanduhr mit analogem Ziffernblatt und smarten Funktionen mehr an? Dann ist die Fossil Gen 6 Wellness Edition vielleicht das passende Wearable für dich. Für 299 Euro bietet sie auf Basis von WearOS ein 44 Millimeter großes Gehäuse und ein rundes, 1,3 Zoll großes AMOLED-Display (416 x 416 Pixel). Als Prozessor kommt auch bei dieser Smartwatch der Qualcomm Snapdragon 4100+ zum Einsatz, ergänzt durch 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB Flash-Speicher. Lautsprecher und Mikrofon machen Telefonate am Handgelenk möglich, GPS und NFC sind ebenso an Bord wie eine WLAN-Schnittstelle. Mit einer Wasserdichtigkeit von 3 ATM kannst du die Hybrid-Smartwatch eingeschränkt auch im Wasser verwenden, die Akkulaufzeit soll aber bei ebenfalls nur circa einem Tag liegen.

Fossil Smartwatch Gen 6 Wellness Edition

Zeblaze Vibe 7 Pro: Preiswerte GPS-Smartwatch

Ungleich preiswerter und zum Beispiel über AliExpress für rund 50 Euro erhältlich: die Zeblaze Vibe 7 Pro. Der Hersteller verspricht bei dieser neuen Smartwatch eine Laufzeit von im Schnitt 14 Tagen, ein 1,43 Zoll großes AMOLED-Display (466 x 466 Pixel) und eine Wasserdichtigkeit von ebenfalls immerhin 3 ATM. Neben der Herzfrequenz trackt die Uhr auch die Blutsauerstoffsättigung (SpO2) und gestattet den Zugriff auf mehr als 100 Sportprofile. Und trotz ihres günstigen Preises soll sie es, ausgestattet mit einem Lautsprecher und einem Mikrofon, ebenfalls erlauben, am Handgelenk telefonieren zu können. Von einem eigenen GPS-Empfänger ist im Datenblatt allerdings nichts zu lesen. Erhältlich ist die Zeblaze Vive 7 Pro wahlweise mit einem schwarzen oder silberfarbenen Gehäuse.

Zeblaze Vibe 7 Pro Silber

HiFuture FutureGo Mix2: Ähnliche Ausstattung, ähnlicher Preis

Ebenfalls einen 1,43 Zoll großen AMOLED-Touchscreen mit einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln bietet die HiFuture FutureGo Mix2 Smartwatch. Die IP68-Zertifizierung macht diese Uhr begrenzt wasserdicht, Bluetooth-Anrufe sind aber ebenso gegeben wie NFC-Unterstützung. GPS fehlt aber offenbar auch bei diesem Wearable. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit durchschnittlich zwölf Tagen an. Der Preis für die wahlweise in Schwarz oder Grau erhältliche und mit knapp 20 Sportmodi ausgestatteten Smartwatch: rund 80 Euro. Das Modell mit orangefarbenem Armband ist derzeit nicht verfügbar.

HiFuture FutureGo Mix2 Smartwatch

Lemfo YD5: Smartwatch in ungewohntem Design

Ein vollkommen abgefahrenes Design bietet die ebenfalls ohne GPS-Empfänger ausgestattete Lemfo YD5 Smartwatch. Sie ist mit einem Kunststoff-Gehäuse ausgestattet, das transparent ist und so ungewohnte Einblicke gewährt. Mit einer Größe von 1,57 Zoll ist der rechteckige Touchscreen zudem vergleichsweise groß – bietet aber nur eine geringe Auflösung von 240 x 288 Pixeln. Eine NFC-Unterstützung ist vorhanden, gegen Staub und Spritzer ist die Uhr gemäß IP67-Zertifizierung ebenfalls geschützt. Der reduzierte Preis: knapp 40 Euro. Regulär soll die Uhr 80 Euro kosten.

Lemfo YD5 Smartwatch

