Bahnstreik zu Weihnachten? GDL-Chef Weselsky macht klare Ansage!

Ab heute Abend 22 Uhr bis zum Freitag um 22 Uhr streikt die Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr. Nur wenige Züge der Deutschen Bahn werden rollen. Dabei ist schon ab dem späten Nachmittag vor allem im Fernverkehr mit umfangreichen Zugstreichungen zu rechnen. Denn Züge, die ihr Ziel bis zum Beginn des Bahnstreiks um 22 Uhr nicht mehr erreichen, werden wohl gar nicht erst losfahren oder sie werden unterwegs ausgesetzt. So kann die Bahn die Züge halbwegs sinnvoll disponieren, um den Verkehr am Samstag schnell wieder aufnehmen zu können. Denn nach 22 Uhr am Freitag werden wohl nur noch Regionalzüge und S-Bahnen die Depots verlassen.

Wegen Bahnstreik: Du kannst Fahrkarten flexibel nutzen

Der 24-Stunden-Streik ist der zweite in der aktuellen Tarifrunde zwischen der Gewerkschaft GDL und der Bahn. Der Streit zwischen den Parteien eskalierte ungewöhnlich schnell und heftig, was nicht zuletzt am streitbaren Gewerkschaftsboss Klaus Weselsky liegen dürfte. Die Deutsche Bahn bittet Fahrgäste, während des Streiks auf nicht unbedingt notwendige Reisen mit der DB zu verzichten oder die Reise zu verschieben. Deine Fahrkarte kannst du zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, ohne umbuchen zu müssen. Auch im Schienengüterverkehr wird es zu massiven Einschränkungen für Industrie und Wirtschaft kommen, so die Bahn.

Der Streikaufruf der GDL betrifft übrigens nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch weitere lokale Bahnunternehmen wie die TransDev. Hinter TransDev stecken Bahn-Marken wie Nordwestbahn, Bayerische Oberlandbahn, Freiberger Eisenbahngesellschaft, die S-Bahn Hannover, Rhein-Ruhr-Bahn, Mitteldeutsche Regiobahn und die Mittelrheinbahn.

Wie beim letzten Streik wird die DB für den Fernverkehr einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten anbieten. Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Dennoch kann eine Mitfahrt nicht garantiert werden. Im Regionalverkehr ist es das Ziel, ein stark reduziertes Angebot zu fahren. In welchem Umfang dies möglich ist, unterscheidet sich regional stark.

Der Streik kommt für die Bahn nach eigener Darstellung zu einem unmöglichen Zeitpunkt. Auf der einen Seite hat man im Süden Deutschlands noch immer mit den Folgen des Schneechaos zu kämpfen. Und auf der anderen Seite ist am Sonntag der Fahrplanwechsel, zu dem man Züge entsprechend umdisponieren muss. Die Bahn bezeichnet den Warnstreik als „verantwortungslos und egoistisch.“ Für die Fahrgäste ist der Bahnstreik ohnehin undankbar.

Streikt die GDL zu Weihnachten? GDL-Boss gibt dir Reisesicherheit

Doch wie geht es nun mit Streiks in den kommenden Adventswochen weiter? Sie gehören traditionell zu den reisestärksten Wochen im Jahr. Entsprechend viele Fahrgäste, die zu Weihnachten ihre Familien sehen wollen, würde ein Streik treffen. Doch hier können alle Bahnkunden aufatmen. GDL-Chef Klaus Weselsky sagte im Interview mit MDR Aktuell, der Streik in dieser Woche werde für dieses Jahr die letzte Streikaktion sein. Auch in der ersten Januar-Woche werde es keinen Arbeitskampf geben.

Bis zum 7. Januar kommt zumindest kein Bahnstreik deiner Reise dazwischen. Doch danach könnte es richtig fies werden für Bahnfahrer. Denn für den 19. Dezember hat die GDL angekündigt, das Ergebnis der Urabstimmung bekannt zu geben. Bei einem entsprechenden Votum der eigenen Mitglieder könnte die GDL ab dann zu unbefristeten Streiks aufrufen.