Autofahrer aufgepasst: So ist die nächste Inspektion fast umsonst

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Du fährst mit deinem Auto zu deinem nächsten Inspektionstermin und am Ende des Tages musst du für die häufig nicht gerade günstige Überprüfung deines Wagens fast nichts bezahlen. Um viel Geld beim nächsten Werkstattbesuch zu sparen, musst du dich nur für den Werkstatt-Test von DEKRA anmelden. Er steht für viele Pkw-Marken zur Verfügung. Zum Beispiel für Modelle von Volkswagen, Skoda, Seat und Cupra – inklusive Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Auch Fahrer von Volkswagen-Nutzfahrzeugen (etwa Caddy, T5/T6, Amarok oder Crafter) sind gern gesehene Test-Kunden.

DEKRA zahlt Aufwandentschädigung für Werkstatt-Test

Der Ablauf des Werkstatt-Tests ist ziemlich simpel. Dein erster Weg führt dich auf die Webseite inspektion-kostenlos.de, wo du überprüfen kannst, ob für dein Auto in der Region deines Wohnortes noch Werkstatt-Tester gesucht werden. Ist das der Fall, kannst du dich über die Homepage registrieren und mit einem DEKRA-Ansprechpartner über die Details sprechen. Stimmst du den besprochenen Rahmendaten zu, wird ein Termin mit einem DEKRA-Sachverständigen in deiner Nähe vereinbart. Dort wird mit dir der genaue Ablauf des Werkstatt-Tests besprochen.

Anschließend vereinbarst du mit der Werkstatt, die es zu testen gilt, einen Termin. Auf einem Fragebogen bewertest du, wie gut die Terminvergabe funktioniert hat. Stehen Datum und Zeit für die Inspektion fest, wird ein zusätzlicher Termin in einer DEKRA-Niederlassung in deiner Nähe fällig. Denn dort werden von einem Sachverständigen einige kleinere Veränderungen an deinem Auto vorgenommen, die sich schnell wieder beheben lassen und die im Rahmen deiner regulären Inspektion auffallen und im besten Fall auch direkt behoben werden sollten.

Sachverständiger von DEKRA klärt Werkstatt über Test auf

Bekommst du von der Werkstatt die Information, dass dein Auto nach der Inspektion wieder abhol- und fahrbereit ist, fährst du zu der Werkstatt, um die fällige Rechnung zu bezahlen. An dieser Stelle tritt dann aber auch ein Sachverständiger von DEKRA in Erscheinung. Er klärt noch in der Werkstatt über die Testsituation auf und prüft gemeinsam mit den Automechanikern vor Ort die ausgestellte Rechnung. Während er das Auto gemeinsam mit der Werkstatt noch einmal unter die Lupe nimmt und die vorgenommenen Veränderungen, wenn notwendig, zurückbaut, musst du einen zweiten Teil auf einem Fragebogen ausfüllen. Für deine dafür und im Vorfeld investierte Zeit erhältst du von DEKRA eine Aufwandsentschädigung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

In der Regel wird die vorab verhandelte Aufwandsentschädigung direkt mit der Inspektionsrechnung verrechnet. In einer Mitteilung stellt DEKRA in Aussicht, dass für den zeitlichen Aufwand, der einem Testkunden durch den Werkstatt-Test entsteht, in der Regel ein Großteil der Inspektionskosten erstattet wird. Solltest du noch Rückfragen haben, kannst du dich telefonisch an DEKRA wenden. Im DEKRA-Service-Center unter der Rufnummern 0711/78611919 wird dir weitergeholfen.

Test-Aufträge kommen von Herstellern und Autohäusern

Durchgeführt werden die Werksatt-Tests übrigens nicht primär auf Initiative von DEKRA selbst, sondern im Auftrag von Pkw-Herstellern und Autohäusern. So wird in den Werkstätten durch unabhängige Tester der Service und die Qualität der Arbeiten überprüft.