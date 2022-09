Apple greift massiv ein und schmeißt russisches Netzwerk raus

Der Krieg in der Ukraine resultiert abermals in Veränderungen für den Rest der Welt. Im aktuellen Fall sorgen neue Sanktionen aus Großbritannien für das Verschwinden diverser Apps von VK aus Apples App Store. Dazu gehört auch das äußerst beliebte Social Network VKontakte, welches häufig als russische Facebook-Kopie bezeichnet wird.

Apple folgt den Sanktionen: VK-Apps fliegen aus dem App Store

Wie The Verge berichtet, hat VK das Entfernen aus dem App Store bestätigt. Man werde aber dennoch die iOS-Apps weiterentwickeln und unterstützen. Ein Apple-Sprecher sagte ebenfalls, dass man die VK-Apps entfernt und das dazugehörige Entwickler-Konto deaktiviert habe.

Hintergrund sind laut dem Apple-Sprecher neue Sanktionen, die Großbritannien am vergangenen Montag aufgrund der Scheinreferenden in Teilen der Ukraine erlassen hatte. Die Sanktionen betreffen 23 Manager bei der Gazprombank, einer russischen Bank mit Verbindungen zu VK.

Kein Download mehr möglich

Durch das Entfernen der Apps können diese nicht länger aus dem App Store geladen werden. Dies betrifft weltweit alle Nutzer, unabhängig von ihrer Region. Anwender, die die Anwendungen bereits aus dem App Store installiert haben, können diese jedoch auch derzeit noch nutzen. Die VK-Apps sind außerdem derzeit weiterhin in Googles Play Store verfügbar.

VK ist das zweitgrößte Internet-Unternehmen Russlands nach Yandex, dem russischen Google. Neben VKontakte sind auch andere Anwendungen des Konglomerats im App Store betroffen. Dazu gehören die Apps für Mail.ru, VK Music sowie die Kleinanzeigen-Software Youla. Laut Interfax kann es zu Problemen bei Push-Mitteilungen oder Zahlungen in den Apps kommen.

Russland fordert Stellungnahme

Wie die Nachrichtenagentur weiter schreibt, hat das russische „Ministerium digitale Angelegenheiten“ am Dienstag von Apple eine Stellungnahme zu den Maßnahmen im App Store gefordert. Dadurch will man die „Gründe für die Löschung von VKontakte-Anwendungen und Entwicklerkonten“ in Erfahrung bringen. Eine Reaktion durch den iPhone-Hersteller auf diese Anfrage gibt es bislang nicht.

Apple hatte sich erst im vergangenen Jahr einem Gesetz in Russland gebeugt, welches unter anderem die Apps von VK ins Rampenlicht gestellt hatte. So werden russischen Nutzern bereits bei der Installation eines iPhones diverse landesspezifische Anwendungen zum Download angeboten. Ein separater Besuch im App Store ist dafür nicht notwendig.