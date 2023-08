Aldi kostenlos nutzen: Neues Angebot macht es möglich

Während das Testen von Lebensmittel-Produkten im TesterClub von Aldi mit etwas Glück in Form einer Cashback-Zahlung oder dem Gewinn eines Einkaufsgutscheins ausgeglichen wird, ist bei Produkten aus dem Onlineshop des Lebensmittel-Discounters eine Bewerbung für den Test notwendig. Per Losverfahren wird nach mehreren Wochen bestimmt, wer eines der limitierten Produkte nach Hause geschickt bekommt. Um es dort zu testen und im Anschluss an den Test auch dauerhaft zu behalten.

Aldi TesterClub: Produkte gratis testen – und behalten

Noch ist das Angebot recht überschaubar. Neben drei Lebensmittel-Waren (Stileis, vegane Leberwurst und Sandwich) stehen auch drei Produkte aus dem Aldi Onlineshop zur Verfügung. Der Lebensmittel-Einzelhändler stellt das Testen eines Bettwäsche-Sets (UVP: 34,99 Euro), eines aufblasbaren Outdoor-Whirlpools (UVP: 699 Euro) und eines Gasgrills von Enders (UVP: 439 Euro) in Aussicht.

Die Anzahl der verfügbaren Testgeräte ist aber überschaubar. Neben zehn Bettwäsche-Sets stellt Aldi jeweils nur drei Whirlpools und Gasgrills zu Testzwecken zur Verfügung. Bei den oben genannten Lebensmitteln ist die Cashback-Aktion auf jeweils 1.000 Rückerstattungen beschränkt. Und hier gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Entscheidend ist der Eingang des Kaufbelegs.

Aldi lässt Kunden Waren testen; nicht ohne Hintergedanken.

Nicht viel mehr als perfektes Marketing

Und deswegen ist der TesterClub in erster Linie eines: ein aus Perspektive des Lebensmittel-Discounters perfekt inszenierter Marketing-Schachzug. Denn wer sich für eines der angebotenen Testprodukte interessiert und sich für eine Cashback-Auszahlung oder die Zustellung eines Testprodukts anmeldet, abonniert gleichzeitig auch den Newsletter von Aldi Süd. Und für einen gewissen Zeitraum darf dieser Newsletter auch nicht wieder abbestellt werden, möchte man an einer der TesterClub-Aktionen teilnehmen.

Aldi-Manager Kai Schmidhuber sieht das natürlich etwas anders. Er sagt: „Die ehrliche Meinung unserer Kundinnen und Kunden ist für uns enorm wichtig. Der TesterClub bietet uns die Möglichkeit, auf das wertvolle Feedback unserer Kundinnen und Kunden zurückgreifen zu können.“ Für die kommenden Wochen stellt der Discounter eine wechselnde Auswahl an verschiedenen Produkten in Aussicht. Unter anderem auch Produkte der neuen Aldi Süd Bio Eigenmarke Nur Nur Natur.

