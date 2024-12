Am 1. Januar 1998 war es erstmals möglich, im Festnetz über einen anderen Anbieter als die Deutsche Telekom zu telefonieren. Möglich machten das fünfstellige Vor-Vorwahlen, mit denen du automatisch im Netz eines anderen Anbieters gelandet bist. Ganz, ohne den Anschluss wechseln zu müssen. Die Liberalisierung des Telefonmarktes war erfolgt. Egal, ob das Ferngespräch durch Deutschland, das Telefonat in den Nachbarort oder ein Gespräch ins Ausland: Call by Call machte das Telefonieren schon 1998 so günstig wie noch nie – auch wenn 19 Pfennig pro Minute (heute 9,71 Cent pro Minute) für ein Festnetzgespräch heute viel zu teuer wären. Erst nach und nach sanken die Preise, Jahre später war dann auch im großen Stil das möglich, was heute üblich ist: der Wechsel des kompletten Anschlusses zu einem anderen Anbieter.

Call by Call hat kaum noch Relevanz beim Telefonieren

Call by Call hat heute kaum noch Relevanz. Denn inzwischen haben Flatrates auf dem Handy und im Festnetz Call by Call zumindest für innerdeutsche Gespräche nahezu überflüssig gemacht. Anders aber für Gespräche ins Ausland. Denn hier ist Call by Call als Alternative zur Telefonie über Messanger immer noch ungeschlagen günstig. Doch in wenigen Tagen ist Schluss: Am 31. Dezember 2024 endet die Möglichkeit, Call by Call zu nutzen. 27 Jahre nach der Liberalisierung ist dann Schluss mit der Vor-Vorwahl.

Die Abschaltung erfolgt im Einvernehmen mit den betroffenen Anbietern. Diese hatten sich schon Jahre vorher auf den Fahrplan verständigt und eine Verlängerung des Dienstes bei der Telekom erzieht. Denn regulatorisch erforderlich ist er schon seit Jahren nicht mehr. Schon 2019 hätte Call by Call zu Grabe getragen werden sollen. Nun aber ist endgültig Schluss – auch weil die Telekom das zur Abrechnung notwendige Offline-Billing abschafft.

Das sind die Alternativen

Viele Ziele kannst du über andere Verfahren günstig erreichen. Einerseits kannst du über Mobilfunkanbieter wie Lebara oder Ortel Mobile in einige Länder sehr günstig telefonieren. Alternativ gibt es mit Calltrough ein Verfahren, bei dem du zunächst über eine 0180-Rufnummer einen Sprachcomputer anrufst und dieser dann deine Verbindung ins Ausland aufbaut. Du zahlst nur die Kosten zur 0180-Nummer – übrigens auch vom Handy aus. Beispielhaft zu nennen sind hier die entsprechenden Dienste der 010017, easytelecom und klugtelecom.

Jetzt weiterlesen Glasfaser-Überbau, Telekom-DSL-Abschaltung, Kabel-Aus: Jetzt ist ein Machtwort gefallen!