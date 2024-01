9 von 10 Sterne: Geniales Abenteuer-Game für kurze Zeit kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir auch in diesem Jahr jede Woche zahlreiche, hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir das Spiel „Sail Forth“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 18. Januar um 17:00 Uhr.

Heute kostenlos: Sail Forth

„Sail Forth“ ist das perfekte Videospiel für alle Abenteurer. In diesem liebevollen Spiel kannst du einen riesigen Ozean und seine verschiedenen Regionen mit deinem Schiff erkunden. Entdecke dutzende Inseln, die allesamt völlig einzigartig sind. Potenzielle Verbündete und furchterregende Feinde sind nie weit entfernt. Um aus Kämpfen als Sieger hervorzugehen, musst du dein Schiff an deinen eigenen Spielstil anpassen. Dazu kannst du deine Schiffsausrüstung verändern und dein Deck mit den Schätzen weniger glücklicher Abenteurer füllen.

Sail Forth ist nur bis zum 18. Januar um 17:00 Uhr kostenlos verfügbar. Sobald das Angebot abgelaufen ist, kostet dich das Spiel wieder 16 Euro. Wer sich das Game jedoch einmal kostenlos im Epic Games Store gesichert hat, der muss auch nach Ablauf des Angebots nichts zahlen.

Bist du bereit für ein episches Abenteuer?

Bald im Epic Games Store: LOVE

Das Videospiel der nächsten Woche, „LOVE“ ist eine echte Herausforderung. Das Spiel mag nach einem simplen Retro-Game aussehen, ist jedoch alles andere als einfach. Über 12 Level hinweg musst du deinen Können unter Beweis stellen. Das Spiel setzt jedoch nicht nur auf brutale Härte, sondern auch auf Fairness. Du kannst also stets Wegpunkte setzten und wer einfach nur ein wenig spielen möchte, der kann im Unlimited Mode eine einfachere Version genießen. LOVE gibt es ab dem 18. Januar kostenlos im Epic Games Store.