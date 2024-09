260 Euro pro Jahr gespart: Google macht Premium-Funktion kostenlos

Seit vielen Jahren bietet Google auf Android-Smartphones den Google Assistant an. Der Sprachassistent kann einfache Fragen beantworten, Wecker stellen, Termine eintragen und einiges mehr. Mit „Gemini Live“ steht seit einigen Wochen jedoch ein Nachfolger in den Startlöchern. Der neue Assistent basiert auf Googles KI-Modell und kann komplexe Anfragen verstehen und komplette Unterhaltungen führen.

Premium-Funktion von Google wird kostenlos

Um Gemini Live zu nutzen, brauchtest du bisher ein Google Advance Abo für 21,99 Euro pro Monat. Doch jetzt bietet Google den neuen Sprachassistenten auch kostenlos an. Zumindest für ausgewählte Nutzer. So wird die Funktion in mehreren Wellen verteilt und nicht an alle Nutzer auf einmal.

Zum aktuellen Zeitpunkt kommen wohl nur englischsprachige Nutzer in den Genuss, Gemini Live kostenlos nutzen zu können. Ein Trick ist hier Englisch im Smartphone als Hauptsprache und Deutsch als zweite Sprache einzurichten und schon kann man den KI-Assistenten in beiden Sprachen benutzen.

In den kommenden Wochen und Monaten dürfte Gemini Live jedoch auch ohne Tricks allen Nutzern kostenlos zur Verfügung stehen. So soll dieser den Google Assistant langfristig ersetzen und auf allen Smartphones zur Verfügung stehen.

Was kann Gemini Live?

Wie aktuell beim Google Assistant kannst du Gemini Live nach Dingen wie dem Wetter oder anderen Informationen fragen. Es ist jedoch auch möglich, eine komplexe Unterhaltung zu führen. Also beispielsweise nach einem Vorschlag fürs Abendessen fragen, eine der Optionen auswählen, weitere Fragen dazu stellen und vieles mehr.

Auch ist Google im Moment dabei, Gemini Live in viele Apps zu integrieren. So etwa in Notizen und Tasks. Damit kannst du dann in Zukunft per Sprache Notizen anlegen oder eine Einkaufsliste schreiben. Oder etwa in YouTube-Musik Songs zu einer Playlist hinzufügen.

Auch die Gerätesteuerung von Google Assistant wird zunehmend integriert. So kann Gemini auch Alarme und Timer stellen, die Lautstärke verändern oder die Taschenlampe einschalten. Kleinere Aufgaben sollen dabei lokal auf dem Gerät erledigt werden, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen.