1&1: Eine Million neue Glasfaser-Haushalte

Möglich macht das eine neue Kooperation mit der Glasfaser Nordwest. Der Netzbetreiber ist ein Joint Venture der Deutschen Telekom und der im Nordwesten Deutschland starken EWE Tel. Der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau durch Glasfaser Nordwest schreitet stark voran. Dabei tritt die Glasfaser Nordwest nicht selbst als Anbieter auf. Zu haben waren die Anschlüsse bisher nur über die Deutsche Telekom oder über EWE Tel. Jetzt aber kommt ein neuer Vertriebspartner hinzu: Glasfaser Nordwest und 1&1 gehen eine langfristige Partnerschaft ein.

1&1 Glasfaser noch in diesem Halbjahr buchbar

Im Rahmen einer neuen Vermarktungskooperation erhält 1&1 Zugang zum FTTH-Netz der Glasfaser Nordwest und kann somit als Open Access-Partner Glasfaserprodukte im Nordwesten anbieten. Über eine Million Haushalte und Unternehmensstandorte werden im Laufe der ersten Jahreshälfte 2024 von der Kooperation profitieren. Hast du Zugriff auf die Glasfaserleitung der Glasfaser Nordwest, hast du damit eine größere Auswahl an Anbietern und Tarifen.

Der Ausbau des Netzes der Glasfaser Nordwest gehe mit großen Schritten voran, erklärt Geschäftsführer Andreas Mayer: „Allein im letzten Jahr sind über 300.000 Haushalte und Unternehmensstandorte in die Vermarktung gegangen. In Summe haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2027 mindestens 1,5 Millionen Haushalte mit Highspeed-Glasfaserverbindung auszustatten.“ Verfügbar sind die Leitungen vor allem in Niedersachsen, aber auch in Bremen oder Nordrhein-Westfalen. Eine Million Haushalte sei schon heute erschlossen.

Es handelt sich bei der Partnerschaft um einen sogenannten Open Access-Zugang. Das heißt, 1&1 nutzt die Glasfaserleitung der Glasfaser Nordwest, um dich direkt an ihr Netz anzuschalten. Dadurch ist 1&1 in der Lage, komplett eigene Produkte anzubieten. Die Vermarktung der Anschlüsse zu den Konditionen der 1&1 werde schon bald beginnen, heißt es. Aktuell bietet 1&1 einen Anschluss mit 250 Mbit/s im Down- und 50 Mbit/s im Upstream für 44,99 Euro an. Ein Gigabit-Anschluss kostet 59,99 Euro monatlich. Er bietet 200 Mbit/s im Upstream. Bislang sind es vor allem die Anschlüsse der Deutschen Telekom, die 1&1 hier vermarktet.

