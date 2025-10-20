Zum Start der Heizsaison: MediaMarkt verkauft massenhaft Smart-Home-Geräte von Bosch

Einfach nur die Heizung aufdrehen und gut ist – oder eben doch nicht? Wer falsch heizt, verschwendet nicht nur Energie, sondern riskiert auch hohe Kosten oder sogar Schimmelbefall. Mit einem smarten Thermostat, ob zur direkten Regulierung der Raumtemperatur oder zur Anbringung am Heizkörper, kannst du diese Probleme spielend leicht umgehen. MediaMarkt hat aktuell einige Produkte von Bosch auf Lager, die dir diesen Herbst und Winter gute Dienste erweisen können. Die Angebote laufen dabei noch bis zum 24. Oktober. Mehr Informationen dazu jetzt.

→ Direkt zu MediaMarkt

Smart heizen: So einfach geht’s

Mit dem Oktober ist die Heizsaison in Deutschland gestartet. Passend dazu gibt es bei MediaMarkt smarte Geräte, die dir das richtige Heizen erleichtern, sodass du möglichst kosten- und energieeffizient durch den Winter kommst. Mit den passenden Thermostaten und Ergänzungen dazu kannst du die Raumtemperatur präzise steuern und an deinen Tagesablauf anpassen. Du kannst die Temperatur so auch konstant halten, ohne ständig selbst nachprüfen zu müssen. Dabei hast du die Möglichkeit, jeden Raum getrennt voneinander zu heizen und so etwa das Wohnzimmer etwas wärmer einzustellen, während das Schlafzimmer nur spärlich beheizt wird.

Auch spannend: So vermeidest du den größten Heizfehler des Winters

Allen voran machen da Thermostate, wie dieser Doppelpack von Bosch, eine gute Figur. Du bekommst sie jetzt für 249,99 Euro, der Versand ist gratis. Für die Installation benötigst du eine Elektrofachkraft. Einmal angebracht, messen die Thermostate die Raumtemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit im Raum. Die LED-Anzeige des Panels warnt dich rechtzeitig, wenn die Luftfeuchtigkeit über einen kritischen Punkt steigt, sodass du Stoßlüften kannst. Durch die Kombination von Heizen und regelmäßigem Lüften erhältst du ein gutes Raumklima und beugst nebenbei auch Schimmelbildung vor.

Die Raumthermostate von Bosch

Um stets optimale Werte zu erzielen, steuerst du mit den Thermostaten bestehende Fußbodenheizungen und kabelgebundene Heizsysteme über einen zentralen Punkt. Dabei kannst du die Einstellungen nicht nur über den Dreh- und Drückknopf am Gerät selbst vornehmen, sondern beispielsweise auch über die gängigen Smart Home-Assistenten wie Amazons Alexa. Per App lässt sich die Heizung auch von unterwegs aus steuern und so beispielsweise hochdrehen, wenn du dich auf den Heimweg machst. Dank einstellbarer Zeitpläne lässt sich die Raumtemperatur optimal an deinen Alltag anpassen, ohne dass du dich permanent darum kümmern müsstest.

Wichtig: Um die beiden Thermostate zu nutzen, musst du vorab einen Bosch Smart Home Controller bei dir zu Hause installieren. Diesen gibt es aktuell für 77,99 Euro statt 99,95 Euro bei MediaMarkt.

Mit smarten Heizkörperthermostaten den Überblick behalten

Etwas günstiger, aber dabei nicht weniger praktisch, sind diese Heizkörperthermostate von Bosch. MediaMarkt verkauft dir einen Doppelpack für aktuell 147,99 Euro statt 179,99 Euro. Auch hierfür empfiehlt sich die Verwendung eines Bosch Smart Home Controllers oder eines anderen Matter-Hubs. Die Geräte bringst du direkt an deinem Heizkörper an, dazu sind keine speziellen Fachkenntnisse notwendig.

Gesteuert wird das Ganze dann entweder direkt am Gerät oder per App. Die Thermostate kannst du aber natürlich ebenfalls in dein bestehendes Smart Home-System integrieren (mit dem passenden Hub) und so zentral per Sprachbefehl bedienen. Die App ermöglicht dir bis zu vier Heizpläne einzurichten, sodass in einem vorausgewählten Zeitfenster die von dir gewünschte Temperatur im Raum herrscht.

MediaMarkt bietet dir die Geräte übrigens direkt in einem dreiteiligen Starterset an. Neben den beiden Thermostaten befindet sich auch der Smart Home Controller im Wert von rund 80 Euro im Paket. Dieser funktioniert wie eine zentrale Steuerinstanz, die all deine Bosch Smart Home-Geräte (und kompatible Modelle von Drittanbietern) verbindet. Das Starterset kostet dich 259,99 Euro.

Einbruchschutz und effizientes Heizen

In Kombination mit den smarten Tür- und Fensterkontakten von Bosch drosseln die Thermostate automatisch die Heizung, wenn ein offenes Fenster wahrgenommen wird. So heizt du maximal effizient und nicht „für draußen“. Die Kontakte gibt’s im Viererset für 199,99 Euro bei MediaMarkt.

Sie optimieren nicht nur die Heizperiode, sondern liefern auch noch einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt. So reagieren sie beispielsweise auf kleinste Vibrationen und Erschütterungen, sodass du sie auch als Einbruchsschutz verwenden kannst. Beachte: Damit alle Geräte reibungslos miteinander arbeiten können, benötigst du auch für die Fenster- und Türkontakte einen Bosch Smart Home Controller. Dieser, oder ein Matter-Hub von einem anderen Hersteller, ist zwingend für die smarten Funktionen erforderlich. Als einfachen Bewegungssensor kannst du die Tür-/Fensterkontakte aber auch ohne Hub verwenden.

So sehen die Tür-/Fensterkontakte aus

Mit diesen Bosch-Angeboten hast du die Heizsaison voll im Griff. Die Geräte geben dir obendrein einen Einblick in den geschätzten Energieverbrauch pro Raum oder Heizkörper. Anhand der aktuellen Gas- oder Heizkostenpreise kannst du dann eine grobe Berechnung aufstellen. Sie helfen dir also dabei, dein Heizverhalten weiter zu analysieren und zu optimieren. Die MediaMarkt-Angebote gelten in dieser Form noch bis zum 24. Oktober.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!