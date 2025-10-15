Wenn es schon um 17 oder 18 Uhr dunkel wird, haben Einbrecher einen klaren Vorteil. Sie werden seltener von Nachbarn oder Passanten gesehen und haben so ein leichteres Spiel. Wenn dann auch noch kein Licht in der Wohnung brennt, ist für Kriminelle schnell klar: Es ist niemand zu Hause. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, um ganz leicht und für kleines Geld das Risiko eines Einbruchs zu minimieren. Wir schauen uns dafür ein paar smarte Gadgets genauer an und zeigen, wie du sie clever miteinander kombinieren kannst.

Dieses unscheinbare Gadget warnt dich frühzeitig vor einem Einbruch

Es gibt einige Smart-Home-Gadgets und Automatisierungen, die Einbrecher schnell abschrecken können und dich frühzeitig informieren, wenn sich jemand Zugang zu deinem Zuhause verschaffen will. Ein unscheinbares, aber sehr effektives Gadget sind zum Beispiel Tür- und Fensterkontakte. Diese sind von außen nicht sofort ersichtlich und können daher auch nicht von Einbrechern entfernt werden. Sie werden nämlich auf der Innenseite am Türrahmen und an der Tür beziehungsweise am Fensterrahmen befestigt. So erkennen die kleinen Sensoren, ob Türen oder Fenster geöffnet oder geschlossen sind.

Die Tür-/Fensterkontakte II Plus von Bosch besitzen zusätzlich noch einen Erschütterungssensor, der sogar erkennt, wenn jemand bereits versucht, das Fenster oder die Tür zu öffnen. Du bekommst dann sofort eine Benachrichtigung auf dein Smartphone. Und auch, wenn es einer Person tatsächlich gelingen sollte, das Fenster oder die Tür zu öffnen, wirst du unmittelbar darüber benachrichtigt. Wenn du die Tür-/Fensterkontakte zusätzlich mit einer Sirene, Kamera oder smarter Beleuchtung verknüpfst, können weitere Automatisierungen starten, die Einbrecher meist schnell in die Flucht schlagen.

Die Bosch Tür-Fensterkontakte II Plus werden einfach per Klebepad an Fenster und Rahmen befestigt

Prävention ist der beste Schutz vor Einbruch

Die Sensoren können aber auch präventiv helfen, da du per App auf einen Blick überprüfen kannst, ob du irgendwo noch ein Fenster gekippt oder offen gelassen hast, bevor du deine Wohnung verlässt. Du musst also nicht mehr das ganze Haus ablaufen, sondern weißt sofort Bescheid. Das ist vor allem dann ein Gamechanger, wenn du schnell das Haus verlassen musst.

Die Tür-/Fensterkontakte II Plus von Bosch bieten durch den Erschütterungssensor somit nochmal zusätzliche Sicherheit und können dich und Nachbarn – in Kombination mit einer Sirene – frühzeitig warnen. Im Set mit insgesamt vier Sensoren zahlst du bei MediaMarkt derzeit 199,99 Euro und kannst damit vier Fenster oder etwa eine Haustür und drei Fenster auf einmal ausstatten.

So holst du am meisten aus den kleinen Sensoren heraus

Wichtig: Um Alarme auszulösen oder andere automatisierte Szenarien zu nutzen, benötigst du einen Bosch Smart Home Controller als Schaltzentrale. Ohne diesen können die Sensoren lediglich per App den aktuellen Status anzeigen – also, ob Fenster geöffnet oder geschlossen sind. Daher empfiehlt sich der Bosch Smart Home Controller auf jeden Fall als Ergänzung. Diesen kannst du zum Beispiel für 77,99 Euro bei MediaMarkt dazukaufen.

Wichtiges Extra: Bosch Smart Home Controller bei MediaMarkt

Der Smart Home Controller II verknüpft all deine smarten Geräte miteinander

Gut zu wissen: Wenn du außerdem deine Heizkörper smart machen möchtest, gibt es derzeit auch ein Bosch Smart Home Starterset mit zwei Heizkörperthermostaten sowie dem Smart Home Controller für insgesamt 175,95 Euro statt knapp 260 Euro bei MediaMarkt im Angebot.

Clever kombiniert sorgst du für noch mehr Sicherheit zu Hause

Wie bereits erwähnt, lassen sich die Tür- und Fensterkontakte noch deutlich vielseitiger nutzen, wenn du sie mit weiteren Smart-Home-Geräten verknüpfst. Wenn du also nicht nur eine Benachrichtigung auf deinem Smartphone erhalten möchtest, lohnt sich zum Beispiel die Investition in eine kompatible Alarmsirene, die ausgelöst wird, sobald die Tür-/Fensterkontakte Vibrationen oder ein Öffnen der Fenster erkennen. Hierzu passend wäre die Bosch Smart Home Außensirene, die nicht nur einen lauten Alarm auslöst, sondern auch mit roten LED-Leuchten Einbrecher abschreckt.

Die Bosch Smart Home Außensirene schreckt Einbrecher zusätzlich ab

Darüber hinaus kannst du auch Glühbirnen, Lichtstreifen und sonstige smarte Lampen damit verknüpfen, die bei einem versuchten Einbruch sofort hell aufleuchten und so den Einbrecher zusätzlich verunsichern. Außerdem ist es möglich, Sicherheitskameras, wie die Bosch Smart Home Eyes II, zu koppeln. Diese können dir ein Bild des potenziellen Eindringlings direkt auf dein Smartphone schicken. So kannst du schnell feststellen, ob es sich wirklich um einen Einbrecher handelt oder nur um ein Familienmitglied, das versehentlich gegen deine Terrassentür gestoßen ist.

Die Möglichkeiten, dein Zuhause mit smarten Gadgets abzusichern, sind also sehr vielseitig. Bereits die Tür-/Fensterkontakte allein können dich vor einem Einbruch schützen – in Kombination mit weiteren Geräten wie einer Sirene, smarter Beleuchtung oder einer Kamera reduziert sich das Risiko jedoch noch einmal zusätzlich.

