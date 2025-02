Beats Powerbeats Pro 2 im Test: Komfort und Style für Sportler

Die Beats Powerbeats Pro 2 überzeugen mit einer neuartigen, besonders stabilen Ohrbügel-Konstruktion aus einer Nickel-Titan-Legierung, die nicht nur für Sicherheit, sondern auch für einen herausragenden Tragekomfort sorgt. Mit einem Gewicht von nur 8,7 Gramm pro Ohrhörer fühlst du sie selbst nach stundenlangem Tragen kaum – ein klarer Vorteil gegenüber vielen Konkurrenzprodukten.

Design und Ladecase der Beats Powerbeats Pro 2

Das Design spricht sowohl aktive als auch stilbewusste Nutzer an. Die Auswahl an Ohrstöpseln in fünf verschiedenen Größen (von XS bis XL) stellt sicher, dass für jedes Ohr die passende Lösung dabei ist. So bleiben sie beim Sprinten, Radfahren oder bei intensiven Trainingseinheiten immer am Platz – ein Punkt, in dem sie die 2. Generation der AirPods Pro locker hinter sich lassen. Das Ladecase der Powerbeats Pro 2 ist ebenfalls durchdacht: Es ist kompakter als das Vorgänger-Case und perfekt für den Alltag geeignet. Das moderne Design wird durch die Unterstützung von kabellosem Qi-Laden und einem USB-C-Anschluss abgerundet, was die Handhabung noch einfacher macht.

Klangqualität und aktive Geräuschunterdrückung

Die Powerbeats Pro 2 präsentieren sich als klangliche Meisterwerke, die mit einem speziell entwickelten Doppelmembran-Wandler aufwarten. Hierbei wird deutlich, dass sie nicht nur im Bassbereich punkten, sondern auch bei den Mitten und Höhen eine bemerkenswerte Klarheit zeigen. Wer die Powerbeats Pro 2 mit den AirPods Pro 2 vergleicht, wird schnell feststellen: Der Sound der Beats ist besser als bei Apples Klassikern.

Beats Powerbeats Pro 2

Dank der 3D-Audio-Technologie mit Kopfverfolgung erlebst du Surround-Sound, der sich so natürlich anfühlt, als wärst du mitten im Geschehen – ein echtes Highlight für alle, die immersives Hören zu schätzen wissen. Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) sticht als das beste ANC hervor, das Beats je in seinen In-Ear-Kopfhörern verbaut hat. Während sie in der Lage ist, viele Umgebungsgeräusche effektiv zu minimieren, reicht sie allerdings nicht ganz an die Spitzenklasse der Over-Ear-Modelle heran. Dennoch siehst du hier eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu früheren Modellen. Ein großer Pluspunkt ist die ergonomische Passform der Ohrstöpsel, die auch mit den charakteristischen Ohrbügeln punkten. Diese sorgen nicht nur für einen sicheren Halt, sondern dämpfen Außengeräusche dank einer hervorragenden Abdichtung. Im Vergleich zu den AirPods Pro 2 hast du hier definitiv weniger Probleme mit unzureichender Abschottung.

Die Transparenzfunktion bietet eine natürliche Klangwiedergabe, lässt jedoch in Bezug auf die Frequenzwiedergabe manchmal zu wünschen übrig. Gespräche sind problemlos zu verstehen, jedoch könnte die Lautstärke etwas höher sein. Dazu bleibt ein kleiner Wermutstropfen bei den unterstützten Bluetooth-Codecs. Während Konkurrenten wie Sony auf fortschrittliche Formate wie LDAC setzen, bleibt Beats bei den einfacheren Optionen AAC und SBC. Für iPhone-Nutzer kein großes Problem, da AAC hier optimal funktioniert, könnte dies für Android-Nutzer, die Wert auf hochauflösenden Klang legen, ein Hindernis darstellen.

Beats Powerbeats Pro 2

Beats Powerbeats Pro 2: Mischung aus Technik und Fitness

Dank der räumlichen Audio-Technologie mit Kopfnachverfolgung und einem adaptiven Equalizer bringen sie nicht nur Musik in erstklassiger Qualität in deine Ohren. Sie sorgen auch dafür, dass du während des Telefonierens klar und deutlich gehört wirst. Die sechs Mikrofone, ausgestattet mit fortschrittlicher Beamforming-Technologie, blenden störende Umgebungsgeräusche wirkungsvoll aus. Selbst bei mäßigem Wind oder auf dem Fahrrad kannst du dich entspannt unterhalten, ohne dass dein Gesprächspartner deine Umgebung wahrnimmt. Das funktioniert bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h, danach könnte es etwas holpriger werden.

Ein weiteres Highlight der Powerbeats Pro 2 ist die integrierte Herzfrequenzmessung. Die in-ear Köpfhörer sind mit PPG-Sensoren ausgestattet, die deinen Puls direkt im Ohr messen und die Daten an Fitness-Apps wie Nike Run Club, Peloton oder Strava weitergeben. Besonders für Sportbegeisterte ist das von großem Vorteil, denn die Messung im Ohr ist oft präziser als am Handgelenk, insbesondere bei dynamischen Übungen, wo die Durchblutung der Handgelenke schwanken kann. Schließlich gibt es kaum Aktivitäten, bei denen der Ohrkanal in Mitleidenschaft gezogen wird.

Beats Powerbeats Pro 2

Die Bedienung der Powerbeats Pro 2 erfolgt über Touchflächen. Ein einfacher Tipp pausiert deine Musik oder nimmt einen Anruf an. Mit doppeltem Tipp wechselst du zum nächsten Song, dreimal für den vorherigen. Ein längeres Halten aktiviert den ANC- und Transparenzmodus, während ein doppelter Druck und Halten die Herzfrequenzmessung startet. So hast du die Kontrolle über dein Audioerlebnis immer direkt zur Hand – ohne ablenkende Tasten.

Die Akkulaufzeit: Ein Marathon für die Ohren

Die Powerbeats Pro 2 glänzen nicht nur durch ihren kraftvollen Sound, sondern auch durch eine beeindruckende Akkulaufzeit, die selbst für die ausdauerndsten Nutzer mehr als ausreichend sein sollte. Du kannst die Ohrstöpsel bis zu zehn Stunden nutzen, bevor sie in das Ladeetui zurückkehren müssen. Wenn du das Ladeetui nutzt, steigert sich die Gesamtspielzeit auf 45 Stunden – das heißt, du benötigst mehrere Tage kein Ladegerät, um deine Lieblingsmusik zu genießen.

Beats Powerbeats Pro 2

Ein kleiner Wermutstropfen: Wenn du die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) nutzen möchtest, verringert sich die Gesamtspielzeit auf etwa 36 Stunden, was jedoch immer noch mehr als akzeptabel ist. Für diejenigen, die es eilig haben, bietet die Schnellladefunktion eine willkommene Lösung: Bereits nach fünf Minuten Ladezeit kannst du etwa anderthalb Stunden Musik hören. Um die Ohrstöpsel und das Ladeetui vollständig aufzuladen, benötigst du rund zwei Stunden.

Sind die Powerbeats Pro 2 die richtige Wahl für dich?

Wenn du sportlich aktiv bist und Wert auf einen sicheren Sitz deiner Kopfhörer legst, könnten die Powerbeats Pro 2 genau das Richtige für dich sein. Diese In-Ears bieten nicht nur einen kraftvollen Klang, sondern überzeugen auch mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit und einem stabilen Tragekomfort. Ob beim intensiven Training im Fitnessstudio oder auf der Straße beim Radfahren – die Ohrstecker bleiben zuverlässig an ihrem Platz.

Mit einem Preis von knapp 300 Euro bewegen sich die Powerbeats Pro 2 im gehobenen Markt, ohne dabei die Konkurrenz, wie die AirPods Pro, bei der Leistung zu scheuen. Die Geräuschunterdrückung ist gut, allerdings nicht ganz auf dem Niveau größerer Over-Ear-Modelle. Auch der Transparenzmodus könnte noch etwas optimiert werden. Insgesamt sind die Powerbeats Pro 2 jedoch eine hervorragende Wahl für jeden, der sportliche Kopfhörer mit ansprechender Audioqualität sucht.

Vorteile der Beats Powerbeats Pro 2

Extrem sicherer und bequemer Sitz, ideal für Sport

Sehr gute Klangqualität mit satten Bässen und 3D-Audio

Beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 45 Stunden

Hervorragende Sprachqualität, selbst bei Wind

Adaptives Noise Cancelling mit passgenauen Ohrstücken

Nachteile der neuen Sportkopfhörer

Transparenzmodus nicht perfekt – leiser als die Umgebung

Kein LDAC oder LHDC, sondern nur AAC und SBC – speziell für Apple-User optimiert

ANC gut, aber nicht auf Over-Ear-Niveau

Beats Powerbeats Pro 2: Preise und Verfügbarkeit

Seit dem 11. Februar 2025 sind die Powerbeats Pro 2 auf dem Markt und bieten ein ausgezeichnetes Hörerlebnis für Sportbegeisterte und Musikliebhaber gleichermaßen. Mit einem Preis von knapp 300 Euro sind sie sowohl im Apple Store als auch bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich. Die Kopfhörer kommen in vier Farben: Jet Black, Quick Sand, Hyper Purple und Electric Orange. Neben Apple kannst du auch bei Anbietern wie Amazon nach diesen kabellosen Begleitern Ausschau halten.