Zeitloses Design, irrer Preis: Diese Smartwatch kostet jetzt nur für 55 Euro

Wer schon immer eine Smartwatch haben wollte, es aber nicht einsah, dafür 200 Euro oder mehr auszugeben, hat jetzt vermutlich die beste Gelegenheit dazu, eine zu kaufen. Denn jetzt ist der Preis für die Nothing Watch Pro 2 bei Amazon deutlich gefallen. So wundert es kaum, dass die Smartwatch, die es jetzt für eine befristete Zeit für nur 55 Euro gibt, die Verkaufscharts bei Amazon stürmt.

Smartwatch für 55 Euro: Kann die was?

In erster Linie überzeugt die Nothing Watch Pro 2 mit ihrem Design. Es ist zeitlos und edel. Die Smartwatch kann aber noch deutlich mehr. Bis zu elf Tage bei normaler Nutzung läuft die smarte Uhr, ohne dass man sie ans Ladekabel anschließen muss. Davon kann sich so manches Modell von Samsung eine Scheibe abschneiden.

In unserem Test zeigte die Smartwatch aber noch weitere Vorteile und überraschte mit vielen Funktionen zum kleinen Preis. Das Pulstracking beim Training etwa ist gut und das AMOLED-Display erlaubt nicht nur eine sparsame Always-On-Dispaly-Funktion, sondern lässt sich zudem auch in nahezu allen Situationen ziemlich gut ablesen. Bei Amazon gibt es die Smartwatch in vier Farben: Dunkel- und Hellgrau, Blau und Orange. Bei den beiden letztgenannten ist die Lünette, also der Rahmen um das Display herum, einige Millimeter erhaben und abgerundet. In unserem Test zeigt sich, was das zur Folge hat. Die beiden grauen Versionen haben eine flache Lünette. Wer sich aber nicht entscheiden kann: Der Kreisring ist austauschbar.

Die dunkelgraue Version der CMF Nothing Watch Pro 2

Und was fehlt?

Für Tauchgänge ist die Smartwatch nicht gänzlich geeignet, da sie nur IP68-zertifiziert ist. Das heißt: Sie ist zwar wasserdicht, aber nur bis zu einer Wassertiefe von 1,5 Metern. Zudem hat die Nothing Watch Pro 2 keinen digitalen Kompass und keinen Höhenmesser. Auch NFC fehlt, das für das mobile Bezahlen notwendig ist. Eine EKG-Funktion sucht man ebenso vergeblich. Dennoch bekommt man für den Preis von derzeit nur 55 Euro eine Smartwatch, die sich mit dem iPhone oder Android-Handy verbinden kann und nicht nur als verlängerter Arm des Smartphones funktioniert. Man kann mit der Uhr sogar telefonieren.

Jetzt weiterlesen Amazon eröffnet neuen Online-Shop: Alle Artikel unter 20 Euro