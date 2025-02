Du willst nicht nur die hervorragende Kamera und Googles KI Gemini mit dem Pixel 9 Pro nutzen, sondern auch am Handgelenk bestens informiert sein? Dann hat O₂ gerade ein richtig cooles Paket für dich, zusammen mit der Pixel Watch 3 und einem Unlimited-Tarif. Im Vergleich zu den Einzelpreisen lässt sich hier einiges sparen. Das musst du wissen.

Pixel 9 Pro und Pixel Watch 3: Das bekommst du im Bundle

O₂ hat ein cooles Paket mit einem Google Pixel 9 Pro und einer Pixel Watch 3 geschnürt. Das Pixel 9 Pro gilt einerseits als das leistungsstärkste Google-Phone mit einem top Display und einer Triple-Kamera inklusive Teleobjektiv. Außerdem kannst du hiermit vielfältige KI-Funktionen dank Google Gemini nutzen. Eine lange Update-Garantie von sieben Jahren sorgt weiterhin dafür, dass du das Gerät lange nutzen kannst und dich nicht nach kurzer Zeit wieder nach einem neuen Smartphone umsehen musst.

Dazu bekommst du hier noch die Pixel Watch 3 (45 mm). Diese ist nicht nur mit einem 40 Prozent größeren Display im Vergleich zum Vorgänger ausgestattet, sondern bietet auch eine deutlich größere Akkukapazität. Mehr über Googles Smartwatch liest du in unserem Datenblatt nach.

Der Tarif im Check

Der enthaltene Tarif erfordert etwas Erklärung. Er nennt sich O₂ Mobile Unlimited on Demand, was so viel bedeutet wie „auf Abruf“. Konkret heißt das: Dir stehen grundsätzlich erstmal jeden Tag 10 GB Datenvolumen zur Verfügung. Wenn du das aufgebraucht hast, kannst du kostenfrei in 2-GB-Schritten per SMS weiteres Datenvolumen nachbuchen. Du bekommst also keinen komplett unbegrenzten Datentarif, sondern musst bei besonders hohem Verbrauch selbst tätig werden. In den meisten Fällen solltest du aber bereits mit 10 GB gut über den Tag kommen und musst nur selten mehr Daten nachbuchen. Laut O₂ reichen 10 GB nämlich bereits für rund 100 Stunden Musikstreaming oder 50 Stunden Social Media Nutzung aus. So viel kannst du in 24 Stunden also gar nicht verbrauchen.

Das Datenvolumen wird dir im 5G-Netz mit bis zu 300 MBit/s bereitgestellt und eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS ist ebenfalls dabei. EU-Roaming versorgt dich weiterhin auch im Urlaub mit mobilem Internet und der Telefon-Flat.

Alle Kosten im Überblick

Kommen wir zu den Kosten. Einmalig musst du hier 29,99 Euro zahlen – darin inbegriffen sind 25 Euro Gerätanzahlung und 4,99 Euro Versandkosten. Den Anschlusspreis bekommst du geschenkt. Monatlich kommen außerdem 59,99 Euro dazu. Hier ist sowohl die monatliche Grundgebühr für den Tarif als auch die Ratenzahlung für die Hardware enthalten. Nach 36 Monaten sind die Geräte dann abbezahlt und die monatlichen Kosten sinken. Auf Wunsch kannst du den Tarif selbst aber schon nach 24 Monaten wechseln oder kündigen – die Geräte zahlst du aber natürlich noch ab.