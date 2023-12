Besser als Philips und Ninja: Dieser Airfryer kostet nur 77 Euro

Du liebst knusprige Snacks, möchtest aber gesünder essen? Dann ist eine Heißluftfritteuse eine gute Idee für deine Küche. Der Smart Air Fryer Pro von Xiaomi bietet in seinem Frittierkorb Platz für vier Liter, ein OLED-Display zur Steuerung von elf voreingestellten Modi und eine Sprachsteuerung. Wir zeigen dir, was das Gerät alles kann und wie gut der Preis wirklich ist.

Smart Air Fryer Pro: Das bietet die Heißluftfritteuse von Xiaomi

Der Xiaomi Smart Air Fryer Pro bietet Platz für insgesamt vier Liter. Auf dem mitgelieferten Grillrost ist etwa Platz für acht Törtchen oder 12 Hähnchenflügel. So kannst du für mehrere Personen in einem Durchgang kochen. Zur Wahl stehen dir dabei Temperaturen zwischen 40 und 200 Grad. So kannst du je nach Lebensmittel und Knusprigkeit die ideale Temperatur einstellen. Hiermit lassen sich aber nicht nur Pommes oder Chicken Nuggets frittieren. Du kannst beispielsweise auch Gemüse, Obst oder Fleisch auftauen, verschiedene Speisen backen oder Früchte trocknen.

Fett musst du dafür nicht hinzufügen, denn der Air Fryer kommt ohne Öl aus und arbeitet mit einer 360-Grad-Heizluftzirkulation, die die Hitze gleichmäßig in der Fritteuse verteilt. Durch das Fenster an der Vorderseite kannst du dabei jederzeit den Garprozess verfolgen. Praktisch ist zudem das OLED-Display an der Vorderseite. Hierüber stellst du verschiedene vorprogrammierte Modi ein und kannst sogar den Garprozess vorplanen. Leg dazu einfach am Vorabend die jeweilige Speise in die Heißluftfritteuse und am nächsten Morgen startet der Garvorgang zu einer vorab eingestellten Uhrzeit von selbst. Das macht die Xiaomi-Fritteuse besser als die große Konkurrenz von Philips und Co. Ebenfalls praktisch ist die Sprachsteuerung, mit der du freihändig den jeweiligen Modus startest – ein wirklich hilfreiches Feature.

Preis-Check: So gut ist das Angebot bei MediaMarkt

Abschließend schauen wir noch einen Blick auf den Preisverlauf und -vergleich des Xiaomi Air Fryers. Denn mit 77 Euro ist die Heißluftfritteuse zum aktuell günstigsten Preis erhältlich. Das heißt: Preiswerter ist derzeit kein anderer Anbieter im Netz. Aber auch der Preisverlauf ist interessant (Link zu guenstiger.de). Denn innerhalb der vergangenen Monate kostete das Küchengerät eigentlich immer mehr als jetzt. Lediglich einen Tag im November war der Air Fryer nochmal ein paar Euro günstiger – jedoch sind einzelne Ausreißer nach unten in Preisvergleichen auch oftmals nur Preisfehler. Das Angebot soll laut Angaben von MediaMarkt noch bis zum 27.12. (9 Uhr morgens) laufen. Versandkosten fallen bei der Bestellung nicht an.

Tipp: Wenn du über die Option „Marktabholung“ schaust und das Produkt gegebenenfalls noch bei dir in der Nähe abholen kannst, hast du den Airfryer noch pünktlich zu Weihnachten bei dir.