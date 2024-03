Egal, ob 50, 55, 65 oder gar 75 Zoll – bei Amazon gibt es aktuell verschiedene Samsung 4K-TVs bis zu 25 Prozent günstiger. So kostet das kleinste Modell etwa nur noch 429 Euro, inklusive Versand. Hierbei handelt es sich sogar um einen neuen Tiefstpreis für den UHD-Fernseher! Wir schauen genauer hin.

Samsung 4K-TV – Das wird dir hier geboten

Im Angebot bei Amazon ist momentan der Samsung Crystal 4K-TV. Dieser liefert dir über die Dynamic Crystal Color Technologie eine besonders realitätsnahe Farbdarstellung. Gleichzeitig überzeugt der UHD-Fernseher aber natürlich auch mit einer hohen 4K-Auflösung, einer tollen Helligkeit sowie einem starken Kontrast. Ein weiterer cooler Vorteil ist das sogenannte 4K-Upscaling. Hierdurch werden ältere Inhalte hochskaliert, wodurch selbst Klassiker in einem neuen Glanz erstrahlen. Lediglich die Bildwiederholrate fällt bei dem 4K-TV mit 50 Hz nicht sonderlich hoch aus. Fürs tägliche Fernsehen oder für Filmabende reicht dies aber trotzdem vollkommen aus.

Laut Samsung soll dir der Fernseher zudem bereits ohne Soundbar oder Verstärker einen guten Klang liefern. Dank der „Object Tracking Sound“-Technologie passt sich der Sound nämlich den Bewegungen auf dem Bildschirm an. Mit dem wuchtigen Klang eines externen Audiogeräts kann der 4K-TV mit einer Ausgangsleistung von 20 W generell aber natürlich nicht mithalten.

Ebenfalls cool: Die Fernbedienung verfügt über ein Solarmodul auf der Rückseite, wodurch Batterien nicht mehr zwingend notwendig sind.

Dafür stehen dir aber eine Vielzahl an Anschlüssen zur Verfügung. Neben einem digitalen Audioausgang gibt es so unter anderem noch drei HDMI-Slots, zwei USB-Stecker sowie einen CI+-Modul-Schacht für HD-Karten. Selbstverständlich hast du den 4K-TV auch im Nu via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden, um auf beliebte Streaming Apps wie YouTube, Netflix und Co. zugreifen zu können.

→ Zum Angebot!

Noch nie günstiger: Darum lohnen sich die Amazon-Angebote

Nehmen wir abschließend noch den Preis genauer unter die Lupe. Los geht’s ab 429 Euro für den Samsung Crystal 4K-TV in 50 Zoll. Amazon liefert dir dabei nicht nur einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent auf den UVP, sondern obendrein auch den absoluten Tiefstpreis im Netz! Günstiger gab’s das Modell also zuvor noch nie (zum Preisvergleich).

Das Amazon Angebot zum Samsung-TV

Wer es hingegen etwas größer mag, kann zu den Modellen in 55, 65 oder 75 Zoll greifen. Diese Varianten liefern dir teilweise eine wirklich enorme Bildschirmdiagonale und wissen technisch natürlich ebenso zu überzeugen. Die aktuellen Preisschilder können sich dabei ebenfalls absolut sehen lassen. Der 4K-TV in 55 Zoll kostet zum Beispiel 519 Euro, während du für das Modell in 65 Zoll aktuell nur 699 Euro zahlst. Die größte Variante mit 75 Zoll ist mit einem Preisschild von 899 Euro versehen. Der Versand ist bei allen Angeboten kostenfrei.