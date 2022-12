Top-10-Kopfhörer super günstig: Sony LinkBuds S zum Bestpreis

Wer auf der Suche nach herausragenden Wireless-Kopfhörern ist und dabei auch noch ordentlich sparen möchte, darf sich dieses aktuelle Angebot auf Amazon nicht entgehen lassen. Hier gibt’s nämlich die Sony LinkBuds S zum Spitzenpreis von 119 Euro.

Sony LinkBuds S: Ist der Hype berechtigt?

Die LinkBuds S überzeugen durch tollen und vor allem sehr ausgewogenen High-Resolution Sound. Auch bei Telefonaten können die Kopfhörer so mit klarem Klang punkten, während das verbaute Mikrofon die eigene Stimme gut auffängt. Besonders überzeugt hat uns beim Sound aber die enorm effektive Geräuschunterdrückung und der gut funktionierende Ambient Modus. Bei letzterem werden Stimmen in der Umgebung verstärkt, wodurch du beispielsweise am Flughafen keine Ansage verpassen solltest. Der Tragekomfort ließ ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Es ist also kein Wunder, dass die LinkBuds S bei uns in der Top 10 der besten In-Ear-Kopfhörer 2022 landen. Und auch in unserem Test schneiden die Kopfhörer von Sony hervorragend ab.

Aktuell kommst du für gerade einmal 119 Euro an die kleinen Kopfhörer – das sind 40 Prozent Rabatt auf den UVP. Dazu gibt es auch noch das passende Ladecase von Sony, über das sich die LinkBuds S mittels USB-C-Anschluss schnell aufladen lassen. In unserem Test kamen wir mit einer vollen Ladung auf eine Akkulaufzeit von rund fünf Stunden. Mit dem Case sind die Ohrstöpsel aber bereits in fünf Minuten auch wieder so weit aufgeladen, dass man für eine Stunde seiner Lieblingsmusik lauschen kann. Besonders cool: Durch ein Update wurde im Herbst 2022 die Unterstützung von Multipoint-Bluetooth-Verbindungen nachgeliefert. Seitdem lassen sich die Kopfhörer via Bluetooth mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden.

119 Euro – ein guter Preis?

Werfen wir einen Blick auf den Preis selbst: In Anbetracht aller Funktionen und Vorteile sind die 119 Euro auf jeden Fall ein super Deal für die Sony LinkBuds S. Zwar gab es die Kopfhörer zwischenzeitlich schon mal um die 10 Euro billiger, kurz darauf schoss der Preis aber bereits wieder auf 135 Euro hoch.

Wenn du aktuell also neue In-Ear-Kopfhörer gebrauchen kannst, gibt es allerlei Gründe, um zuzuschlagen. Bei der Optik hast du dann übrigens die freie Wahl zwischen den vier Farben Schwarz, Weiß, Ecru oder Earth Blue.