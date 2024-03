Freenet haut gerade den Tarif Green LTE 25 GB mit ordentlichem Rabatt raus und drückt ihn so unter die magische 10-Euro-Grenze. Der Tarif bietet ein starkes Datenpolster für unterwegs und du profitierst vom zuverlässigen und stabilen Telekom-Netz. Was sonst noch alles im Tarif steckt, überprüfen wir in diesem Artikel.

25 GB im besten Netz: Das bekommst du für dein Geld

Wer unterwegs viel Zeit auf Social Media verbringt, Musik streamt und Filme oder Serien in der Bahn anschaut, sollte auf ein dickes Datenpolster setzen. Und das bekommst du beim Green LTE 25 GB auf alle Fälle. Zwar surfst du hiermit nur im LTE-Netz mit einer Geschwindigkeit von 25 Mbit/s, für alle alltäglichen Aktivitäten sollte das jedoch vollkommen ausreichen. Ein klarer Vorteil ist auf jeden Fall das Netz der Telekom. Denn das landete im connect Netztest vergangenen Jahres zum 13. Mal in Folge auf Platz 1 und erreichte die Gesamtnote „überragend“. Hier erlangte der Anbieter 967 von 1.000 Punkten und lag in allen Testdisziplinen vorn.

Aber was bekommst du neben dem Datenvolumen alles geboten? Im Tarif steckt darüber hinaus wie üblich auch eine Telefon- und SMS-Flat. Und dank EU-Roaming kannst du auch im kompletten EU-Ausland zu denselben Konditionen surfen und unbegrenzt telefonieren. Außerdem ist der Tarif VoLTE & WiFi-Call fähig. Dadurch lässt sich die Telefonqualität verbessern, wenn einmal das reguläre Mobilfunknetz schwächelt. Weiterhin cool: Du kannst den Tarif auch als eSIM bestellen. So kannst du den Tarif etwa auch mit deiner eSIM-fähigen Smartwatch nutzen und sie unabhängig vom Smartphone mit dem Internet verbinden.

Wie gut ist der Deal? Die Kosten im Überblick

Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Kosten. Normalerweise verlangt Freenet 36,99 Euro im Monat für den Green LTE 25 GB. Seit heute (19. März) streicht der Anbieter jedoch ganze 73 Prozent der monatlichen Kosten, wodurch du für gerade einmal 9,99 Euro pro Monat drankommst. Den Anschlusspreis von eigentlich 39,99 Euro sparst du dir zudem, wenn du Freenet eine Werbeerlaubnis erteilst. Dadurch kann dir der Anbieter etwa per Anruf oder Mail Angebote zukommen lassen. Die Erlaubnis kannst du später allerdings auch widerrufen. Wie lange das Angebot gilt, ist noch offen. Unsere Erfahrung zeigt, dass Freenet solche Deals immer rund eine Woche aufrechterhält, manchmal auch kürzer.

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt übrigens 24 Monate. Ab dem 25. Monat erhöhen sich die Kosten auf den regulären Preis, weshalb wir dir empfehlen, besser rechtzeitig zu kündigen.