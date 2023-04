Großer Sale: Smart Home Geräte für Sicherheit & Schutz im Angebot

Möchtest du deine Wohnung sowohl smarter als auch sicherer machen? Dann lass dir diese Angebote bei tink, einem auf Smart Home spezialisierten Online-Händler, nicht entgehen! Hier kommst du bis zum 4. April etwa besonders günstig an ein Smart Home System von Bosch – inklusive gleich drei smarter Rauchwarnmelder. Für den Preis von 259,95 Euro schützt du deine Wohnung so zum verhältnismäßig kleinen Preis und kannst künftig auch noch mehr Geräte integrieren.

Bosch Smart Home Starter-Set „Brandschutz“ – so bekommst du Extra-Rabatt

Der Smart Home Controller II von Bosch bündelt all deine intelligenten Geräte und erleichtert dir dadurch die Steuerung. So kannst du etwa via Voice-Command auf viele sinnvolle Funktionen zugreifen. Hierfür ist das Gerät mit Apple Home, Google Assistant und Alexa kompatibel. Alternativ nutzt du die Smartphone-App, um auch unterwegs die volle Kontrolle über dein Zuhause zu haben. Hast du beispielsweise vergessen, das Licht auszuschalten, kannst du dies über die App erledigen – vorausgesetzt du hast die nötigen smarten Geräte dafür. Im Bundle sind hier nämlich nur drei intelligente Rauchwarnmelder enthalten. Du kannst jedoch problemlos immer mehr smarte Geräte hinzufügen und diese über den Home Controller steuern.

Ein Vorteil vom Bosch Home Controller ist dabei definitiv die einfache Einrichtung. Der Controller wird ganz simpel über den LAN-Port deines WLAN-Routers mit dem Internet verbunden und anschließen über die Smartphone-App eingerichtet. Nun können die gewünschten Geräte connected werden. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Datenschutz. Die Kommunikation mit dem Bosch Smart Home Controller II ist jederzeit verschlüsselt, egal ob du das Gerät von Zuhause aus ansteuerst oder von unterwegs.

Im Starter-Set sind dabei gleich drei smarte Rauchwarnmelder enthalten. Diese senden im Brandfall ein Signal an den Smart Home Controller, woraufhin du über die App informiert wirst. Hier kannst du dann über einen Notruf-Button auch direkt Hilfe anfordern. Alternativ verfügen die Warnmelder ebenfalls über eine integrierte Sirene. Diese schlägt auch bei potenziellen Einbrüchen Alarm. Wenn du im Warenkorb den Gutscheincode BOSCH20 eingibst, sparst du noch mal 20 Euro extra, wodurch du auf den tollen Aktionspreis von 259,95 Euro kommst.

→ Bosch Smart Home Starter-Set Brandschutz für 259,95 Euro

Noch mehr Sicherheit: Smartes Türschloss

Bei tink gibt es aktuell ebenfalls eine smarte Lösung für dein Türschloss im Angebot. Das Nuki Smart Lock 3.0 + Bridge kostet momentan nämlich nur noch 219 Euro – das ist ein Rabatt von 18 Prozent. Hierbei handelt es sich um ein tolles Sicherheits- und Komfort-Paket für deine Haustür. Die Installation könnte auch bei diesem Gerät nicht leichter sein. Das Schloss wird nämlich ohne großen Aufwand an der Innenseite deiner Haustür montiert. Besonders cool: Beim Umzug kann das Gerät rückstandslos entfernt werden, wodurch es sich auch für Mietobjekte eignet. Doch wie funktioniert das Smart Lock? Anstelle vom lästigen Schlüsselbund wird das Schloss über dein Smartphone oder deine Smartwatch entriegelt. Dafür verwendest du die Nuki App.

Neben der manuellen Steuerung kannst du das Schloss ebenfalls automatisch zu- oder entsperren, beispielsweise zu bestimmten Uhrzeiten oder immer wenn du das Haus verlässt. Hinzu kommt bei diesem Bundle noch die Bridge, die dein smartes Schloss um sinnvolle Funktionen erweitert. Durch die Bridge hast du nämlich auch aus der Ferne Zugriff auf deine Haustür und kannst diese steuern. Außerdem kannst du dein smartes Türschloss mit dem Gerät auch über die gängigen Systeme rund um Apple Home, Google Assistant und Alexa steuern.

→ Nuki Smart Lock 3.0 + Bridge für 219 Euro

