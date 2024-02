Smarte Features & hoher Komfort: Darum lohnt sich dieser Siemens Geschirrspüler

Bei MediaMarkt kannst du dir den Siemens iQ500 Geschirrspüler (SN65YX00AE) jetzt über die Hälfte billiger sichern. Statt des UVPs von 1.729 Euro stehen dadurch nur noch 829 Euro auf dem Preisschild – und dafür bekommst du wirklich ein hochwertiges Haushaltsgerät. Denn die Maschine liefert dir dank Turbo-Modus nicht nur im Nu sauberes Geschirr, smarte Funktionen sowie eine App- und Sprachsteuerung runden das hervorragende Gesamtpaket noch ab. Alle Infos zu dem Geschirrspüler bekommst du in diesem Artikel.

Turbo-Modus, smarte Features und Energieeffizienzklasse A: Das zeichnet den Siemens Geschirrspüler aus

Bei dem Siemens Geschirrspüler für 829 Euro handelt es sich um ein Einbaugerät, welches mindestens 60 x 81,5 x 55 cm Platz benötigt. Erste Hingucker beim Blick auf die technischen Daten sind auf jeden Fall der verhältnismäßig leise Geräuschpegel von 44 dB sowie die Energieeffizienzklasse A. Einmal angeschlossen und installiert, liefert dir das Gerät aber natürlich auch im Nu sauberes Geschirr. Besteck, Teller, Tassen und Co. werden dabei dank des Turbo-Modus bis zu dreimal schneller gereinigt als normalerweise – und sind trotzdem blitzsauber. Die spezielle Funktion lässt sich zudem auch während des laufenden Spülgangs noch aktivieren.

Neben dem Turbo liefert dir der Geschirrspüler noch einige weitere tolle Funktionen wie eine Dosierungsautomatik, eine Restzeitanzeige sowie eine Halbe Beladung- und Restwärme-Trocknungsfunktion. Generell hast du natürlich auch viele verschiedene Reinigungs-Programme zur Auswahl. Damit du dabei nicht den Überblick verliest, kannst du über die Favoriten-Taste dein bevorzugtes Programm einspeichern und immer per Knopfdruck starten.

Beim Einladen von deinem Geschirr bist du bei dem Siemens-Gerät außerdem äußerst flexibel. Hierfür sind vor allem die Flex-Körbe und Schubladen verantwortlich. Ebenso komfortabel wie das Einladen ist die Steuerung per Sprachbefehl via Amazon Alexa. Alternativ kannst du den Geschirrspüler ebenso über die Home Connect App bedienen – und das selbst von unterwegs aus. In der App findest du des Weiteren den praktischen Tab Counter, welcher dich über deinen Tab-Vorrat auf dem Laufenden halten kann.

Dank der Flex-Körbe und Schubladen bist du beim Ein- und Beladen besonders flexibel

Über die Hälfte billiger & 0 Prozent Finanzierung bei MediaMarkt

Wenn du dir den Siemens Geschirrspüler sichern möchtest, ist MediaMarkt aktuell eine tolle Adresse. Der Elektromarkt streicht momentan nämlich satte 52 Prozent vom UVP, wodurch dich das Haushaltsgerät nur noch 829 Euro kostet. Hinzu kommen noch Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro. Besonders cool: Beim Kauf bis zum 26. Februar profitierst du auf Wunsch auch noch von einer 0 Prozent Finanzierung für bis zu 10 Monate. Dadurch kannst du dir den Geschirrspüler jetzt schon sichern und später erst zahlen.