Singles Day: Lidl schmeißt E-Bikes, Werkzeug und Co. mit bis zu 70 Prozent Rabatt raus

Der Singles Day wird seit einigen Jahren nicht mehr nur in China am 11.11. gefeiert. Auch bei uns gibt es hier und da spannende Aktionen zum „Feiertag für Alleinstehende“. Und das sind die besten Angebote am Singles Day Wochenende (10.11. bis 12.11.) bei Lidl.

E-Bike mit 56 Prozent Rabatt & Hochdruckreiniger für unter 70 Euro

Eins der Highlights bei Lidl ist definitiv das elektrische Mountainbike „Z801 650B“ von Zündapp. Denn das ist gerade satte 56 Prozent billiger und kostet somit nur noch 999 statt 2.299 Euro (UVP). Das E-Bike fürs Gelände bietet 21 Gänge und eine Reichweite von bis zu 125 Kilometern – immer abhängig von deiner Fahrweise. Eine Scheibenbremse sorgt zudem für die nötige Sicherheit. Jedoch ist das motorisierte Fahrrad nur noch in zwei Farben und in niedriger Stückzahl erhältlich. Schnell sein lohnt sich also.

Um E-Bike, Auto Boden oder Haus abzuspritzen, kommst du derzeit auch ziemlich preiswert an einen Hochdruckreiniger der Lidl Hausmarke Parkside. Das Gerät mit der Bezeichnung „PHD 135 D5“ erzeugt einen Druck von bis zu 135 bar und wird mit einem Vario-Fächerstrahl und einer Turbo-Schmutzfräse geliefert. Bei Bedarf lässt es sich auch mit Reinigungsmittel verwenden. Der sieben Meter lange Hochdruckschlauch ermöglicht dabei viel Flexibilität. Am Singles Day Wochenende kommst du für nur 69,99 Euro an das Gerät und somit 17 Prozent günstiger.

Werkzeug für drinnen und draußen bei Lidl

Und nicht nur für die Pflege im und am Haus, sondern auch für sämtliche Reparaturen hat Lidl ein starkes Schnäppchen parat. So kommst du momentan für nur 79,99 statt 99,99 Euro an einen 216-teiligen Werkzeugkoffer. Genauer gesagt, handelt es sich dabei um einen Steckschlüsselsatz, der bei jeglichen Reparaturen und Heimwerkerprojekten hilfreich ist.

Wer häufig mit Holz arbeitet oder Bäume und dicke Äste im Garten zerkleinern möchte, kommt mit der Parkside 20 V Akku-Kettensäge auf seine Kosten. Bei Lidl kommst du gerade 16 Prozent günstiger dran für nur noch 49,99 Euro. Aber Achtung: Ein Akku ist nicht mit dabei – du kannst ihn dir aber hier dazu bestellen.

Kaffee, Gaming und Smart Home

Aber auch für drinnen gibt’s einige Angebote, die sich lohnen. So kommst du zum Beispiel 47 Prozent günstiger an einen Kaffeevollautomat von Melitta und damit für nur noch 289 Euro – oder an einen Bürostuhl mit Armlehnen für 99,99 statt 149 Euro (-32 Prozent Rabatt). Ein Starter-Set fürs Smart Home mit drei smarten Glühbirnen und Gateway gibt’s hingegen bereits für 39,99 Euro und damit 31 Prozent günstiger.

Und auch alle Gamer können sich freuen. Denn gleich drei Gaming-Zubehörprodukte der Hausmarke Silvercrest sind gerade 50 Prozent reduziert. So kommst du für 19,99 Euro an eine ergonomische RGB-Gaming-Maus mit acht Funktionstasten – eine Gaming-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung gibt’s zum gleichen Preis mit ebenfalls 50 Prozent Rabatt. Und ein Gaming-Headset von Silvercrest bekommst du sogar schon ab 14,99 statt 29,99 Euro.