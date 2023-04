Saug-Wischroboter von Kärcher wird zum Preiskracher! So günstig war er noch nie

Wer sich den Frühjahrsputz von einem Roboter abnehmen möchte, sollte sich jetzt unbedingt einmal folgendes Angebot für einen Saug-Wischroboter des deutschen Reinigungs-Spezialisten Kärcher anschauen. Denn hier gibt es nicht nur den klassischen Hochdruckreiniger. Der Kärcher RCV 3 ist aktuell bei Amazon 100 Euro günstiger zu haben. Und mit einem Rabatt-Coupon, der nur noch heute (5. April) gilt, streichst du noch einmal 20 Euro von der Rechnung. Dadurch rutscht der Haushaltshelfer auf nur noch 249 Euro und ist damit günstiger denn je zu haben. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Kärcher Saugroboter mit Wischfunktion: Geräuscharm und lange Laufzeit

Bereits ein reiner Saugroboter kann dir im Haushalt eine Menge Arbeit abnehmen – besonders, wenn du Haustiere oder Kinder hast. Der Kärcher Saugroboter RCV 3 glänzt darüber hinaus mit einer Wischfunktion, die auch festsitzenden Schmutz von Hartböden entfernen kann. Du entscheidest, ob du ihn nur zum Saugen oder auch zum feuchten Wischen auf Reinigungsfahrt schickst. Der Roboter bietet dabei eine hohe Saugleistung von 2.500 Pa, dank der sich Staub und Schmutz auch aus Teppichen problemlos entfernen lässt. Außerdem arbeitet der Saugroboter mit 67 Dezibel besonders leise und weckt weder Kinder auf, noch stört er die sensiblen Ohren von Haustieren.

Der Kärcher-Saugroboter orientiert sich dabei via LiDAR-Laser in deinem Zuhause, der deine Umgebung präzise misst und effiziente Wege für die Reinigung findet. Dabei ist das Gehäuse des Roboters niedriger als zehn Zentimeter, wodurch er auch problemlos unter den meisten Möbeln Staub und Schmutz entfernt. In den Behälter für trockenen Schmutz sammelt der Roboter bis zu 300 Milliliter ein und der Behälter für die Wischfahrt fasst 170 Milliliter Frischwasser. Zudem praktisch: Der Saugroboter säubert mittels Mikrofaser-Pad, das sich bequem in der Waschmaschine waschen lässt. Und auch die Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten ist überzeugend.

So gut ist der Deal – und diese Angebote lohnen sich ebenfalls

Der aktuelle Preis von 249 Euro ist dabei wirklich gut. Einerseits, da du hierbei eine Saug- und Wischfunktion in nur einem Gerät bekommst. Andererseits, da der Saugroboter von Kärcher bisher noch nie so günstig war, wie jetzt (siehe unten). Den Rabatt von 20 Euro sicherst du dir, wenn du (am 5. April) auf das Häkchen unterhalb des Preises klickst.

Und auch ein Blick auf die weiteren Kärcher-Angebote bei Amazon lohnt sich. So bekommst du aktuell etwa den Bestseller Nr.1 in der Kategorie „Fenstersauger“ bei Amazon – Kärcher Akku Fenstersauger WV 2 Plus N – 26 Prozent günstiger für rund 59 Euro. Oder den Kärcher Hochdruckreiniger K 3 Power Control Home T 5 gibt’s jetzt für unter 170 Euro.