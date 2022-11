Samsung-Smartphone für kleines Budget: Hier gibt’s das Galaxy A13 günstig mit 8-GB-Tarif

Wer sein Smartphone vor allem für WhatsApp, Telefonate und alltägliche Aufgaben nutzt, braucht selten ein 800-Euro-Handy. Deshalb gibt es Handys, wie das Samsung Galaxy A13. Hier bekommst du ein solides Gerät, mit dem du alles machen kannst: Vom Surfen, übers Fotografieren bis hin zum Videos schauen. Was du nicht erwarten darfst, sind rasend schnelle Ladezeiten, hochqualitative Fotos oder das allerbeste Display. Aber wenn du an jeder Ecke High End möchtest, musst du eben auch mehr Geld ausgeben. Wir schauen uns ein 14-Euro- Angebot von blau.de genauer an.

Lohnt sich das Angebot? Die Kosten zusammengefasst

Für eine monatliche Grundgebühr von 13,99 Euro sowie einmalig einen Euro Anzahlung bekommst du das Galaxy A13 in Schwarz zusammen mit einem 8-GB-Tarif in LTE-Geschwindigkeit. Ein erschwinglicher Preis für Hardware plus Tarif. Den Anschlusspreis schenkt dir Blau. Hier veranschlagen andere Anbieter oftmals zwischen 20 und 40 Euro. Gerade bei einem preislich so niedrig gelagerten Angebot fällt der Wegfall dieser Pauschale umso mehr und positiver ins Gewicht.

Rechnen wir die Kosten einmal zusammen: Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten kommst du auf Gesamtkosten von 336,76 Euro. Ziehen wir den derzeit günstigsten Preis von 156 Euro davon ab, kommen wir auf restliche Kosten von rund 180 Euro für den Tarif. Auf den Monat gerechnet, bleiben somit noch rund 7,50 Euro monatlich für den 8-GB-Tarif übrig.

Großes Display, großer Akku und erweiterbarer Speicher: Die Highlights des Galaxy A13

Schauen wir uns das Smartphone im Schnelldurchlauf an. Sämtliche Inhalte kannst du dir auf dem 6,6 Zoll großen TFT-Display anschauen, das mit FHD+ auflöst. Das ist vergleichsweise groß und bietet somit eine weite Fläche für Videos, Games und Co. Unter dem Gehäuse ist ein großer 5.000-mAh-Akku verbaut, der dich locker über den Tag und eher noch darüber hinaus bringt. Auf der Rückseite steht dir außerdem eine Quad-Kamera mit bis zu 50 Megapixeln zur Verfügung. Dazu gesellen sich eine Ultraweitwinkel-Kamera (5 Megapixel), ein Makroobjektiv (2 Megapixel) sowie ein Tiefensensor (2 Megapixel).

An internem Speicher stehen dir 64 GB zur Verfügung, die sich aber per microSD-Karte erweitern lassen. Ein Klinkenanschluss ist ebenfalls verbaut. Im Übrigen beides Merkmale, die man bei höherpreisigen Geräten vergeblich sucht.

Blau Allnet XL: Das steckt im Bundle-Tarif

Der im Aktions-Bundle enthaltene Tarif Blau Allnet XL bietet neben den 8-GB-Datenvolumen (mit Download-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s) eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Solltest du weniger oder mehr Datenvolumen benötigen, kannst du auch auf 3 GB reduzieren oder auf 12 beziehungsweise 16 GB aufstocken. Dadurch verändern sich auch die monatlichen Kosten entsprechend. Die 8-GB-Konfiguration ist die mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Umterm Strich am günstigsten bist du dementsprechend mit 3 GB plus Smartphone für dann 12,99 Euro monatlich unterwegs.