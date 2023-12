Samsung 4K-TV für 1 Euro zum Tarif – Darum lohnt sich der Deal

Für nur einen Euro kannst du dir bei diesem Angebot ein Top-Gerät zum Tarif sichern. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um ein Smartphone – sondern um einen 65 Zoll großen 4K-TV von Samsung! Wenn du also ohnehin mit deinem aktuellen Handy zufrieden bist und du einen neuen Fernseher gebrauchen kannst, solltest du dir diesen Deal einmal genauer anschauen. Wir geben dir alle Infos zu dem Bundle und zeigen, warum sich das Angebot preislich lohnt.

Das bietet dir der Crystal UHD 4K-TV von Samsung

Werfen wir doch direkt einen Blick auf den 4K-TV zum Tarif. Im Bundle bekommst du dabei den Samsung Crystal UHD-Fernseher CU7179 mit einer enormen Bildschirmdiagonale von 65 Zoll. Dadurch stellst du dir wirklich einen großen Fernseher in deine Wohnung – der jedoch natürlich auch technisch überzeugen kann. Allen voran punktet das Gerät mit der Pur Color-Technologie und dem Crystal Prozessor 4K. Diese sorgen für eine hervorragende Darstellung, mit der du selbst kleine Farbnuancen erkennen kannst. Generell erstrahlen deine Inhalte hier natürlich in 4K inklusive der gängigen HDR-Formate. On top kommen dann noch Bildoptimierungen wie UHD Dimming, die für ein stets optimales Fernseherlebnis sorgen.

Und auch bei den Anschlüssen hat Samsung an alles gedacht: Drei HDMi-Stecker (einer mit eARC), ein USB-Anschluss sowie ein digitaler Audioausgang lassen dich alle nötigen Geräte mit dem 4K-TV verbinden. Ein CI+-Slot für HD-Karten ist ebenfalls vorhanden. Selbstverständlich kannst du den Fernseher auch via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und so auf die gängigen Streaming-Apps zugreifen. Ein einziger kleiner Kritikpunkt ist die Bildwiederholrate von maximal 60 Hz, welche fürs tägliche Fernsehen aber durchaus ausreicht.

Der O2-Tarif zum 4K-Fernseher im Überblick

Im Bundle zu dem Samsung-Gerät bekommst du hierbei den O 2 Mobile M Tarif für monatlich 42,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Dieser bietet dir 25 GB 5G-Datenvolumen mit einer schnellen Bandbreite von bis zu 300 MBit/s sowie eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Hinzu kommen noch coole Extras wie EU-Roaming und der Grow-Vorteil, durch den du jedes Jahr kostenlos weitere 5 GB mobile Daten on top bekommst. Der 4K-TV von Samsung kostet dich währenddessen lediglich einen Euro, plus 39,90 Euro Versandkosten. Der Anschlusspreis entfällt bei dem Angebot hingegen komplett.

Große Ersparnis? So rechnet sich das Tarif-Bundle

Und dieser Schnäppchen-Preis für den UHD-Fernseher sorgt für eine beachtliche Ersparnis bei dem Tarif-Deal. Doch natürlich gibt’s bei dem Bundle auch monatlich einen gewissen Aufpreis für das Gerät. Ohne den Fernseher kostet dich der O 2 Mobile M Tarif nämlich nur 32,99 Euro im Monat – du zahlst also monatlich 10 Euro extra, über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten. Insgesamt fallen dadurch rund 400 Euro für den 4K-TV an. Zum Vergleich: Einzeln kostet das Samsung-Gerät mindestens 619 Euro – du sparst also immerhin satte 219 Euro! Der Tarif-Deal lohnt sich also – vorausgesetzt, du möchtest dir ohnehin einen großen Fernseher und einen neuen Tarif anschaffen.