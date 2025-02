QLED-TV zum Kracherpreis: Dieser 4K-Fernseher kostet jetzt weniger als 280 Euro

Hinter dem Angebot steckt die MediaMarkt-Eigenmarke PEAQ. Das Modell „PTV 43GQU-5024T“ bietet beeindruckende Bildqualität zum kleinen Preis. Wer nach einem günstigen Fernseher mit moderner QLED-Technologie sucht, sollte sich diesen Deal genauer ansehen. Warum sich der Kauf lohnt, erfährst du hier.

43 Zoll mit integriertem Sprachassistenten – das kann der QLED-TV

QLED-Fernseher sind in der Regel in den oberen Preissegmenten angesiedelt. Umso überraschender ist es, dass du hier für weit unter 300 Euro ein solches Modell erhalten kannst. Doch was steckt eigentlich dahinter? Bei dieser Technologie kommen sogenannte Quantum Dots zum Einsatz, die auch bei hoher Helligkeit hervorragende Farben liefern. Dadurch sind sie besonders geeignet für den Einsatz bei Tageslicht.

Der angebotene QLED-Fernseher von PEAQ hat eine Größe von 43 Zoll und bietet damit eine angenehme Bildschirmdiagonale für Filme, Serien oder Sportübertragungen. Besonders für diejenigen, die keinen überdimensionierten Fernseher im Wohn- oder Schlafzimmer wollen, ist dieses Modell ideal. Durch Dolby Vision werden intensivere Kontraste und eine hohe Detailgenauigkeit ermöglicht. Zwar beträgt die Bildwiederholrate nur 60 Hertz, jedoch fällt das bei vielen Inhalten kaum ins Gewicht. Zusätzlich ist der Google Assistant integriert, sodass du die Fernbedienung nicht brauchst – ein Sprachbefehl reicht, um Videos oder Musik abzuspielen.

So sieht der QLED-TV von PEAQ aus

Preisfall nach unten: So gut ist der Deal

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf den Preis. Für den QLED-Fernseher verlangt MediaMarkt 279 Euro. Das ist ein sehr gutes Angebot, da ähnliche Geräte mit der fortschrittlichen Display-Technologie normalerweise deutlich teurer sind. Auch für dieses spezielle Modell ist der Preis äußerst konkurrenzfähig, denn ein Preisvergleich zeigt, dass aktuell kein anderer Händler ein günstigeres Angebot hat.