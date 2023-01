PS5 mit God of War & Horizon im Mega-Bundle: So kommst du dran

Während es sich häufig immer noch als eine echte Herausforderung darstellt, an eine PS5 zu kommen, kannst du sie dir jetzt in der MediaMarkt Tarifwelt sogar zu richtig guten Konditionen sichern. Das Angebot kombiniert Hardware, Games und Mobilfunktarif in einem üppigen Bundle – und lohnt sich somit für alle, die Lust auf Gaming-Spaß mit beeindruckender Grafik haben und sich für einen neuen Handy-Tarif interessieren. Wir schauen uns den Deal genauer an.

20-GB-Tarif und Bundle-Kosten im Check

Im Bundle enthalten ist der Tarif Vodafone green LTE 20GB Special. Der bietet dir 20 GB LTE-Datenvolumen sowie eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Den Anschlusspreis von sonst gerne 40 Euro bekommst du hier geschenkt. Ansonsten zahlst du eine einmalige Gebühr von 4,95 Euro für den Gerätepreis und die Versandkosten und monatlich 36,99 Euro für zwei Jahre. Schickst du einen SMS mit „Bonus“ an die 22234, bekommst du 50 Euro zurückerstattet.

Würdest du dir das Set aus PS5 und den zwei Top-Spielen ohne einen Tarif bei MediaMarkt kaufen, würde es dich momentan bereits rund 695 Euro kosten. Im Tarif-Bundle zahlst du über die 24 Monate Laufzeit mit rund 843 Euro nicht viel mehr, dafür bekommst du aber noch einen großen Handy-Tarif mit dazu. Die Differenz von 148 Euro durch 24 Monate gerechnet, ergibt monatliche Kosten von nur noch gut 6 Euro für 20 GB – ein echt guter Preis. Interessant ist außerdem, dass die PS5 auch ohne die zwei Spiele und den Tarif nicht unter 649 Euro erhältlich ist. Somit bekommst du hier für unter 200 Euro Aufpreis eine ganze Menge für dein Geld.

Top-Games aus 2022: Mit der PS5 spielst du sie in fantastischer Grafik

Die PlayStation 5 bietet dir zudem ein Gaming-Erlebnis auf High-End-Niveau mit bis zu 120 Hertz und einer Darstellung in bis zu 8K-Auflösung. Kurze Ladezeiten und eine beeindruckende Grafik sind mit der Spielkonsole garantiert. Somit kannst du die beiden – in 2022 frisch vorgestellten – Action-Games direkt in bester Qualität ausprobieren. Übrigens: God of War: Ragnarök hat uns nachhaltig begeistert, weshalb das Spiel bei uns unter den Top 10 der besten Games 2022 gelandet ist.