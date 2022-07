Prime Day: Amazon zündet Countdown-Kracher – diese Deals lohnen sich schon jetzt

Die Countdown-Angebote zum Prime Day bestehen aus den täglich wechselnden Blitzangeboten von Amazon und einigen Service-Deals, die so gestrickt sind, dass es am Prime Day selbst keine besseren Angebote dazu geben kann. Denn es handelt sich nicht um normale Preisrabatte, sondern um Service-Deals.

Via Prime Gaming verschenkt Amazon derzeit über 30 Spiele an seine Stammkundschaft. Mit dabei sind einige Klassiker und echte Blockbuster, wie etwa „Need for Speed Heat“. Auch die Star Wars-Spiele „Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast“und „Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy“ sind für Prime-Kunden derzeit gratis.

Apropos gratis: Auch einige Amazon-Services sollen Neukunden jetzt mit üppigen Gratis-Zeiträumen ins Prime-Abo locken.

Prime Music, Kindle, Audible: Diese Services sind jetzt gratis oder deutlich günstiger

Das nach eigenen Angaben „beste Angebot des Jahres“ bietet Amazon für Neukunden seines Musikstreamingdienstes. Amazon Prime Music Unlimited gibt es für Prime-Kunden derzeit für 4 Monate lang gratis, Nicht-Prime-Kunden bekommen immerhin 3 Freimonate. Das Unlimited-Paket unterstützt verlustfreies Streaming (HD Music) sowie 3D Audio und bietet eine Bibliothek mit mehr als 90 Millionen Musiktiteln. Nach Ablauf des Gratis-Zeitraumes kostet Music Unlimited 8,99 Euro für Prime-Kunden und 9,99 Euro für Nicht-Prime-Kunden. Allerdings kannst du auch direkt kündigen und zahlst dann keinen Cent – Prime Music Unlimited ist kein Abo-Modell mit Mindestlaufzeit.

Im Kleingedruckten des Angebots für Prime-Kunden heißt es noch: „Anschließend 8,99 EUR/Monat. Nur für Neukunden. Bedingungen gelten.“

Auch für Leseratten ist ein Prime-Day-Angebot bei den Countdown-Deals dabei: Hier kommen Prime-Kunden in den Genuss von 3 Monaten Kindle Unlimited ohne Kosten. Danach würde das jederzeit kündbare Abo 9,99 Euro monatlich kosten. Gerade für die Urlaubs-Saison ein starker Deal, wenn viele Workaholics am Strand oder Pool im Urlaub wieder zum Lesen finden. Kindle Unlimited umfasst Millionen Buchtitel, die du dir einfach auf deinen eBook-Reader ziehen kannst und auf Abruf liest. Was du separat noch brauchst, ist der passende eBook-Reader selbst. Die Kindle-Geräte kosten zwischen 80 und 190 Euro – dürften am Prime Day selbst aber günstiger zu haben sein.

Der dritte Service, den es jetzt mit Preisvorteil gibt, ist Audible. Amazons Hörbuch- und Podcast-Plattform ist nicht gratis, sondern für gleich ein halbes Jahr lang deutlich reduziert. Willst du Audible als Prime-Kunde ausprobieren, zahlst du 6 Monate lang nur 2,95 Euro statt sonst und bei Nicht-Kündigung danach 9,95 Euro.

→ Das sind die besten Hörbuch-Apps 2022

→ Spotify, Deezer und Prime Music: Die Unterschiede zwischen den Streamingdiensten

Prime-Kunde werden: So bekommst du Rabatt am Prime Day

Wichtig: Die Top-Vorteile gibt es nur für Prime-Kunden, also jene, die ohnehin schon 7,99 Euro pro Monat zahlen. Bist du noch kein Prime-Kunde, kannst du aber auch dieses Abo für 30 Tage kostenlos testen. Studierende und Auszubildende erhalten die ersten 6 Monate gratis und zahlen danach nur die Hälfte. Auch Empfänger bestimmter Sozialleistungen können Amazon Prime erst ein halbes Jahr gratis und dann zum halben Preis nutzen. Ein Prime-Abo ist Grund-Voraussetzung für die Angebote am Prime Day, generell gibt es für Prime-Kunde Gratis-Versand und Zugang zu Prime Video mit vielen Filme, Serien und auch exklusiven Sport-Inhalten (zum Beispiel die UEFA Champions-League).

Amex-Kreditkarte mit Cashback-Option und 100-Euro-Gutschein – aber nicht für alle

Wer viel bei Amazon einkauft und gleichzeitig eine kleine Firma leitet beziehungsweise über die nötige Qualifikation für eine Business-Kreditkarte verfügt, kann sich die „amazonBusiness“-Kreditkarte, herausgegeben von American Express, einmal anschauen. Hier bekommst du eine Kreditkarte, die im ersten Jahr keine Gebühr kostet (danach 30 Euro pro Jahr) und einige exklusive Vorteile bei Amazon bietet. So gibt es etwa höheres Cashback auf Amazon-Käufe (ausgezahlt in Rewards-Punkten) oder die Option das Deckungsziel für die Kreditkarte auf 60 Tage zu strecken. Wer bis Anfang August beantragt, sichert sich außerdem einen 100-Euro-Geschenkgutschein für Amazon bei erfolgreicher Genehmigung.

Die Karte gibt’s mit diesen Vorteilen leider nur für Business-Kunden. Ottonormalverbrauchern, die auf der Suche nach einer möglichst guten und vor allem günstigen Kreditkarte sind, sei unsere Bestenliste der kostenlosen Kreditkarten mit Google Pay und Apple Pay empfohlen. Hier vergleichen wir die derzeit besten Kreditkarten und zeigen, worin sie sich im Detail unterscheiden.