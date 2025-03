Preiswerter Dyson-Killer: Dieser Haushaltshelfer spart dir eine Menge Zeit und Frust

Die Rede ist von einem kabellosen Staubsauger mit coolen Features, die dir Arbeit abnehmen und die Reinigung deiner Wohnung noch effizienter gestalten. Der Jigoo V700 Akkusauger wird nämlich mit einer hilfreichen Station geliefert, die den Sauger nicht nur eigenständig entleert, sondern auch für dich reinigt. So hast du mehr Zeit für andere Dinge. Abseits davon punktet der Haushaltshelfer ebenso mit einigen innovativen Features.

Jigoo V700 ansehen! (Knapp 100 Euro Rabatt mit Code INSIDE100)

Hohe Saugkraft, Laufzeit und weitere Features des Akkusaugers

Optisch gefällt uns der Jigoo V700 wirklich gut und hierbei kann er es problemlos mit Dyson, Philips und Co. aufnehmen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die inneren Werte. So entfernt der Akkusauger mit seinem 480-Watt-Motor und 33KPa Saugkraft selbst hartnäckigen Schmutz ohne Probleme. Dank rund 55 Minuten Akkulaufzeit lassen sich weiterhin ebenso größere Wohnungen gut in einem Stück reinigen, ohne dass du zwischenladen musst.

Die Bodenbürste ist außerdem so geformt, dass sie Verschmutzungen und Haare aufnimmt, ohne dass sie sich in der Bürste verheddern. An der Vorderseite befinden sich zudem LED-Lampen, die selbst feinsten Staub auf deinen Böden mit einem großen Winkel sichtbar machen. Das kugelförmige Display zeigt dir zudem alle wichtigen Informationen rund um Batteriestatus, Saugmodus und Co. an.

Praktisches Zubehör & Selbstreinigungsstation

Wenn du mit dem Staubsauger nicht nur deine Böden von Staub und Schmutz befreien möchtest, sondern auch das Sofa, die Matratze oder etwaige Ecken und Ritzen, kannst du einen der mitgelieferten Aufsätze dafür nutzen. Ein Tool zur Milbenentfernung ist etwa perfekt für Textilien, während ein zweites Zubehör dabei hilft, diverse Oberflächen und schwer erreichbare Stellen zu reinigen.

Ein weiterer Clou kommt nach der Reinigung. Bist du fertig, hängst du den Jigoo V700 nicht nur zum Aufladen zurück in seine Station, hier wird der Akkusauger auch gewartet und für den nächsten Einsatz frisch gemacht. Der Inhalt des Saugers landet hierbei automatisch in dem 2,5 Liter großen Staubbehälter der Station. Und gleichzeitig wird der Filter gesäubert – du musst dich also auch darum nicht mehr per Hand kümmern.

Unter 300 Euro mit Rabattcode: So drückst du den Preis des Akkusaugers

Statt 419,99 $ bzw. rund 385 Euro (Währung lässt sich links unten wechseln), zahlst du im Jigoo-Shop mit unserem exklusiven Rabattcode INSIDE100 jetzt nur noch 319,99 $ beziehungsweise rund 294 Euro. Du sparst also knapp 100 Euro beim Kauf des Akkusaugers. Alternativ kannst du den Akkusauger auch bei Geekbuying kaufen. Gibst du hier im Bestellprozess den Code JGV7299 ein, drückst du den Preis von 349,99 Euro auf 299,99 Euro. Aber Achtung: Die Rabatte laufen nur noch bis zum 18. März – allzu lange solltest du daher nicht überlegen.

Jigoo V700 kaufen! (Knapp 100 Euro Rabatt mit Code INSIDE100)