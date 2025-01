Irrer Apple-Deal! iPhone 16 Pro und Apple Watch Ultra 2 in der ultimativen Kombi

Premium Apple-Hardware im Bundle mit einem starken 5G-Tarif: Genau das bietet dir O 2 mit diesem iPhone-Bundle. Hier gibt’s nämlich das schicke iPhone 16 Pro mit einem 30 GB starken Tarif. Doch nicht nur das: Der Netzbetreiber packt auch noch die Apple Watch Ultra 2 mit ins Paket. Was dir der Vertrag im Detail bietet und wie viel du zahlen musst, erfährst du in diesem Artikel.

Apple-Doppelpack: iPhone 16 Pro & Apple Watch Ultra 2

Schauen wir uns zunächst mal die beiden Apple-Geräte kurz genauer an. Hauptaugenmerk des O 2 -Deals ist dabei definitiv das iPhone 16 Pro, immerhin handelt es sich hierbei um ein echtes Oberklassen-Smartphone (zum Datenblatt). Von der gewohnt intuitiven iOS-Nutzererfahrung, dem starken Apple A18 Pro Prozessor bis hin zum guten Kamerasystem bekommst du hier alles, was du dir von einem iPhone wünschen kannst. Gleichzeitig fällt das Handy mit seinem 6,3 Zoll großen OLED-Display nicht zu groß aus und liegt stets gut in der Hand. Und in unserem Test konnte sogar die Akkulaufzeit punkten. Kurz gesagt: Mit dem iPhone 16 Pro wird sicherlich jeder Apple-Fan seine Freude haben.

Das war aber noch nicht alles: O 2 packt zusätzlich auch noch die Apple Watch Ultra 2 mit dazu. Diese ist selbstverständlich perfekt abgestimmt auf das iPhone und die ideale Ergänzung zu dem Handy. Technisch muss sich die Smartwatch aber ebenso nicht vor Konkurrenzprodukten verstecken. So punktet etwa das 1,92 Zoll OLED-Display mit seiner Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits. Der Funktionsumfang umfasst unter anderem GPS, einen Herzfrequenz-Sensor, einen Blutsauerstoff-Sensor, ein Gyroskop und vieles mehr. Mehr Infos zu den technischen Daten der Apple Watch Ultra 2 findest du im Datenblatt.

5G-Tarif mit Top-Geschwindigkeit und Allnet-Flat

Komplettiert wird das Ganze dann natürlich noch von einem O 2 -Tarif. Dieser bietet dir monatlich 30 GB 5G-Datenvolumen, welches dank des Grow-Vorteils jährlich um weitere 5 GB wächst. Ein echtes Highlight ist zudem die Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Dadurch solltest du selbst HD-Videos stets ruckelfrei auf deinem neuen iPhone streamen können. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist ebenso mit am Start wie kostenloses EU-Roaming.

Und wie steht es um die Kosten? Für das iPhone 16 Pro und die Apple Watch Ultra 2 zahlst du einen Gerätepreis von lediglich einem Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten. Als Anschlusspreis fallen einmalig 39,99 Euro an. Der Tarif kostet – bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten – hingegen 71,99 Euro. Besonders praktisch: Der O 2 Pay Stop sorgt dafür, dass dein neues iPhone nach Ablauf der Mindestlaufzeit abbezahlt ist – und dementsprechend sinken dann auch die Monatskosten automatisch wieder.