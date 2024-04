Häufiger ist es möglich, praktische Akku-Rasenmäher für unter 100 Euro zu kaufen. Dann ist aber der für den Betrieb notwendige Akku in aller Regel nicht inklusive. Umso interessanter ist es, wenn ein Akku-Rasenmäher mit Akku und passendem Ladegerät zum Sonderpreis zu haben ist. Bei Netto Marken-Discount ist genau das jetzt der Fall. Dort kannst du mit 24 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) den Güde Akku-Rasenmäher 330/20-4 kaufen.

Akku-Rasenmäher bei Netto im Angebot

Ausgestattet ist der praktische Gartenhelfer mit einem bürstenlosen Motor, der laut Angaben auf der Hersteller-Homepage eine Drehzahl von 3.200 Umdrehungen pro Minute schafft. Die Schnitthöhe lässt sich in fünf Stufen einstellen (25 bis 75 mm), die Schnittbreite liegt bei 33 Zentimetern. Die Fangvorrichtung mit Füllstandanzeige hat ein Volumen von 30 Litern, der Führungsholm ist in der Höhe verstellbar. Praktisch: Ein Mulch-Kit, mit dem du deinen Rasen auf natürliche Art und Weise düngen kannst, ist im Lieferumfang ebenfalls inklusive.

Angeboten wird der Güde Akku-Rasenmäher 330/20-4 inklusive Akku (4 Ah / 80 Wh) und Ladegerät ab sofort im Onlineshop von Netto Marken-Discount zu einem Preis von 149,99 Euro. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt normalerweise bei 199 Euro, du sparst also ein Viertel des eigentlich aufgerufenen Preises. Schon das allein vermittelt Schnäppchen-Potenzial.

Güde Akku-Rasenmäher 330/20-4 bei Lidl zum Sonderpreis im Angebot.

Gutschein für Einkauf bei Netto ist Teil des Angebots

Richtig attraktiv wird der Deal aber erst durch einen weiteren Zusatz. Vom Verkaufspreis kannst du rein rechnerisch nämlich noch einmal 20 Euro abziehen. Denn bei einer Bestellung im Webshop von Netto erhältst du momentan gratis einen Gutschein in Höhe von 20 Euro für einen Einkauf in einer Filiale von Netto Marken-Discount. Die Versandkosten liegen einmalig bei 5,95 Euro, die Lieferung stellt der Lebensmittel-Discounter in zwei bis drei Werktagen in Aussicht.

