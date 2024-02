MwSt.-Aktion bei MediaMarkt: Einer der besten Over-Ear-Kopfhörer ist jetzt mega günstig

MediaMarkt lockt mit zahlreichen Angeboten während der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion. Ein besonders starkes Schnäppchen erwartet dich zu den beliebten Sony WH-1000XM4 Over-Ear-Kopfhörern. Selbst wenn die Nachfolger der Over-Ears bereits auf dem Markt sind, bieten die WH-1000XM4 eine erstklassige Ausstattung zu einem fairen Preis. Bis Montagmorgen (12.2.2024, 8:59 Uhr) kannst du dir dieses Angebot für nur knapp 218 Euro sichern. Welche Funktionen die Kopfhörer bieten und wie gut das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, prüfen wir hier genauer.

Sony WH-1000XM4: Das bieten die Over-Ears

Die WH-1000XM4 von Sony gelten mit als die besten Over-Ear-Kopfhörer auf dem Markt. Sie bieten nicht nur einen kräftigen und klaren Klang, sondern auch die Geräuschunterdrückung (ANC) ist im Vergleich zu anderen Modellen einer der besten. Warum sie teilweise sogar besser sind als die neueren WH-1000XM5, erklären wir in diesem Artikel.

Insbesondere das ANC wird in unabhängigen Testberichten der Sony-Kopfhörer immer wieder hervorgehoben. So blenden die Kopfhörer Umgebungsgeräusche in Bahn, Büro oder in der Stadt fast vollständig aus, sodass du dich komplett auf deine Musik oder deinen Podcast konzentrieren kannst. Stehst du an der Bahnstation oder bewegst dich im Straßenverkehr, schalten die Ohrhörer automatisch in einen Transparenzmodus, wodurch du alles Wichtige mitbekommst. Weiterhin praktisch: Nimmst du die Over-Ears ab, pausiert deine Musik von allein. Setzt du sie wieder auf, startet die Wiedergabe wieder.

Aber auch der Komfort der Kopfhörer wird großgeschrieben. So sind sie mit druckentlastenden Ohrpolstern ausgestattet, die besonders weich sind und nicht nur angenehm sitzen, sondern auch guten Halt bieten. Darüber hinaus bieten die WH-1000XM4 eine lange Akkulaufzeit von 30 Stunden. Du bist also auch auf einer langen Reise unabhängig von einer Steckdose. Geht die Batterie doch einmal leer, reichen 10 Minuten am Kabel aus, um wieder genügend Saft für die nächsten fünf Stunden zu haben.

Sony-Kopfhörer zum Tiefpreis – so gut ist das Angebot

Die WH-1000XM4 von Sony sind während der Mehrwertsteuer-Aktion rund 150 Euro reduziert und kosten nur noch 217,65 statt ursprünglich 379 Euro (Abzug erfolgt im Warenkorb). Dadurch rutscht der Preis laut Preisvergleich unter den aller anderen Anbieter – ein neuer Bestpreis!

Möchtest du dir hingegen doch das neueste Modell zulegen, kannst du auch zu den WH-1000XM5 für rund 280 Euro greifen. Deutlich preiswerter sicherst du dir außerdem die Sony WH-CH720N. Hier kommst du derzeit bereits für unter 80 Euro an die Kopfhörer mit Noise Cancellation.