Sie erinnern an edle Marke: Gusseisen-Töpfe und -Pfannen bei Lidl jetzt 60 Prozent günstiger

Äußerst beliebt sind die bunten Kochutensilien aus Gusseisen der Marke „Le Creuset“. Einziges Problem: Töpfe und Pfannen der Edel-Marke aus Frankreich kosten gut und gerne zwischen 150 und 250 Euro, bei Lidl kannst du dir jetzt jedoch Kochzubehör in einem sehr ähnlichen Stil zulegen – allerdings deutlich günstiger. So kommst du bereits für rund 17 Euro an eine große Gusseisen-Pfanne in Orange, Petrol, Rot oder Schwarz und für knapp 20 Euro an eine farbenfrohe Auflaufform aus Gusseisen. Die Deals laufen im Rahmen der Family Winter Sale Aktion, die am 3. Februar endet.

Gusseisen-Pfannen und Töpfe von Lidls Hausmarke

Die Kochutensilien aus Gusseisen kommen von Lidls Hausmarke Ernesto und sehen nicht nur extravagant aus, sondern bieten auch ein paar Vorteile gegenüber herkömmlichen Töpfen und Pfannen. So sind sie alle Ofenfest bis zu 240 Grad und können so auch problemlos zum Überbacken oder Warmhalten in den Backofen gestellt werden. Einen Plastikgriff, der Gefahr läuft zu schmelzen, sucht man hier vergebens. Außerdem sind die Töpfe und Pfannen für alle Herdarten geeignet – auch für Induktions-Kochfelder. Ein Preisvergleich ist hierbei nicht nötig, da nur Lidl das Kochzubehör verkauft.

Gusseisen-Pfannen und Töpfe günstig auch in der Farbe Petrol bei Lidl

Eine gute Pfanne gehört in jeden Haushalt. Gusseisen-Pfannen von Ernesto gibt’s mit einem Durchmesser von 25, 30 oder 15 Zentimetern. Außerdem kannst du immer zwischen vier Farben wählen, die sich allesamt gut in so manch einer Küche machen. Eine Gusseisen-Grillpfanne für knusprige Grillstreifen auf Steaks oder Gemüse gibt’s ebenfalls zur Auswahl. Hier eine Übersicht:

Töpfe, Bräter, Auflaufform und mehr im Sale

Und auch ein paar gute Töpfe dürfen in keiner Küche fehlen. Bei den Farben kannst du hier ebenfalls zwischen Orange, Petrol, Rot und Schwarz wählen. Außerdem gibt’s die Gusseisen-Töpfe mit rund 10, 17, 21, 25 oder 28 Zentimetern Durchmesser. Aber auch schicke Gusseisen-Bräter, -Stielkasserollen oder eine Auflaufform findest du bei Lidl aktuell deutlich günstiger. Durch das außergewöhnliche Design der Kochutensilien eignen sich die Töpfe und Pfannen übrigens auch hervorragend, um Suppen, Saucen und sonstige Speisen schön auf dem Tisch anzurichten.