Kopfhörer mit ANC für unter 50 Euro: Diese In-Ears sind bei Amazon jetzt supergünstig

Die Marke Soundcore by Anker hat sich in der Audio-Welt längst einen Namen gemacht und bietet Lautsprecher und Kopfhörer zu einem günstigen Preis an. Dadurch werden sie oftmals zu einem echten Preis-Leistungs-Tipp. Die kleinen Soundcore by Anker P3i Bluetooth-Kopfhörer gibt es jetzt für 45,99 Euro statt 69,99 Euro (UVP) und somit 34 Prozent günstiger. Für Kopfhörer mit ANC ist das ein wirklich guter Preis.

36 Stunden Laufzeit, ANC und Bluetooth 5.2: Top-Features der Bluetooth-Kopfhörer

Die Bluetooth-Kopfhörer von Soundcore warten mit einer sehr langen Akkulaufzeit von 36 Stunden zusammen mit dem Ladecase auf. Allein halten sie 9 Stunden durch – ebenfalls ein sehr guter Wert für In-Ear-Kopfhörer. Nach 10 Minuten an der Steckdose halten die Kopfhörer dann wieder weitere 2 Stunden durch. Weiterhin bieten sie einen kräftigen Bass, der sich in den EQ-Einstellungen nach deinem Geschmack anpassen lässt.

Außerdem praktisch ist der Transparenzmodus der Soundcore P3i. Aktivierst du diesen etwa bei kurzen Gesprächen oder einer Bahndurchsage, bekommst du alles mit – ohne die Kopfhörer aus den Ohren nehmen zu müssen. Und dank Bluetooth 5.2 sind die In-Ears stabil und auf Distanz mit deinem Handy oder Tablet verbunden. Auch Hintergrundgeräusche beim Telefonieren blenden die Kopfhörer aus, sodass deine Stimme beim Gesprächspartner klar und deutlich ankommt. Der Preis von 45,99 Euro ist der aktuelle Bestpreis für die Ohrstöpsel. Günstiger bietet sie also kein Händler an.

Alternative für kleines Budget

Wenn du weniger Geld ausgeben möchtest, könnten auch die Soundcore Life P2i Ohrhörer eine gute Alternative für dich sein. Denn auch die sind jetzt bei Amazon 33 Prozent reduziert und somit für nur noch 23,99 Euro statt 35,99 Euro (UVP) erhältlich. Hierbei musst du zwar auf ANC verzichten, einen guten Klang sollen sie aber dennoch liefern. Die Akkulaufzeit beträgt acht Stunden ohne Ladehülle und 28 Stunden mit Ladehülle – und liegt somit leicht unter der Laufzeit der Soundcore P3i. Beide Angebote sind aktuelle Bestpreise und haben bei Amazon jeweils Bewertungen mit 4,5/5 Sternen eingesammelt.