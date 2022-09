Vorwerk Akku-Staubsauger jetzt zum Aktionspreis sichern – zweiter Akku gratis dazu

Der beliebte Kobold Akku-Staubsauger VB100 ist zurzeit zu Aktionspreisen in Sets erhältlich. So kannst du beim Kauf deines Kobold VB100 Akku-Staubsaugers mit Zubehör bis zu 315 Euro sparen. Zusätzlich greift die Spätsommer-Aktion: Dazu erhältst du beim Kauf der Aktionssets einen zweiten Akku im Wert von 99 Euro gratis dazu.

Der sorgt dafür, dass du keine Pausen einlegen musst, wenn dem VB100 Akku-Staubsauger einmal der Saft ausgeht und du ihn laden musst. Stattdessen mit einem einfachen Handgriff den Akku wechseln und direkt weitersaugen oder saugwischen, wenn du gerade im Flow bist.

Kobold Akku-Staubsauger und Akku-Saugwischer: Zeitersparnis im Haushalt

Die Vorzüge von Akku-Staubsaugern und Akku-Saugwischer sind seit Längerem bekannt. Der Kobold VB100 Akku-Staubsauger mit dem SPB100 Saugwischer-Aufsatz kann dir die Reinigung deines Zuhauses in einem Durchlauf ermöglichen. Dank der 2-in-1-Technologie erhältst du eine kraftvolle Reinigungsleistung, der sich auch hartnäckige Tierhaare und feine Staubpartikel nicht entziehen können. Selbst feuchten oder klebrigen Verschmutzungen kannst du mithilfe des Kobold Besserwischers zu Leibe rücken. Dabei musst du deine Reinigung auch bei großen Räumen nicht unterbrechen, denn der Akku des Vorwerk Kraftpaketes kann mit einer Ladung bis zu 120 Quadratmeter reinigen – für alles Weitere gibt’s ja den zusätzlichen Akku. Auch im Test von Stiftung Warentest konnte der VB100 mit Saugwischer überzeugen.

Vorwerk-Angebote bis Anfang Oktober: Zu vielen Sets gibt es einen zweiten Akku gratis.

Satte Preisersparnis: Das steckt in den Kobold VB100 Aktionssets

Alle Set-Angebote rund um den VB100 Akku-Staubsauger kannst du auf der Angebotsseite des Herstellers einsehen. Insgesamt gibt es vier Sets, die du bis zum 3. Oktober zum Aktionspreis erwerben kannst. Das „Glanz geheim-Set plus“ mit einem Setpreis von 899 Euro lohnt sich hier besonders. Im Vergleich zum Einzeleinkaufspreis der Elemente sparst du hier satte 148 Euro. Es beinhaltet den VB100 Akku-Staubsauger inklusive des SPB100 Saugwischers sowie einen zweiten Akku, der für weitere 99 Euro Preisvorteil sorgt. Dank der Kombination aus Akku-Staubsauger und dem Saugwischer-Aufsatz kannst du dein Zuhause mit diesem Set ideal reinigen.

Noch höher fällt die Ersparnis beim Kauf des „Glanz geheim-Set deluxe“ zu einem Preis von 1.499 Euro aus. Hier kannst du stolze 315 Euro im Vergleich zum Einzelkaufpreis aller Komponenten einsparen. Neben dem VB100 Akku-Staubsauger werden dir hier die Aufsätze EBB100 Akku-Elektrobürste, SPB100 Akku-Saugwischer, PBB100 Polsterbürste sowie die Vario- und Softdüse plus den zweiten Akku geboten.

Das Bestseller-Set im Sommer-Sale ist das „Glanz geheim-Set premium“ mit einem Preis von 1.199 Euro. Hier sparst du in Summe 217 Euro und erhältst neben dem Gratis-Akku und dem VB100 sowohl den Aufsatz EBB100 Akku-Elektrobürste als auch den SPB100 Akku-Saugwischer. Einmal den kompletten Wohnungsputz in einem Paket also.