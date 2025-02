Die Rührarm-Maschine mit Direktantrieb und Zubehör ist perfekt fürs Kneten – auch von schweren Hefeteigen – oder erledigt Sahne- und Eiweißschlagen im Nu. Vor allem besticht die KitchenAid durch ihre Robustheit und Langlebigkeit – aber sie setzt auch ein echtes Design-Statement.

Rabatt sorgt für KitchenAid-Angebot, dass du fast nicht ablehnen kannst

Die KitchenAid mit der Kennnummer 5KSM125ECU in der Farbe „Kontur-Silber“ ist jetzt verdammt stark reduziert. Auch wenn den UVP von 769 Euro schon lang niemand mehr zahlen musste, ist der neue MediaMarkt-Preis eine echte Ansage.

Für 336,13 Euro bekommst du die Küchenmaschine mit 4,8-Liter-Rührschüssel und Aufsatz-Zubehör zum Rühren, Kneten und Schlagen. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 56 Prozent. Zuschlagen lohnt sich, denn viel günstiger als 400 Euro war die Maschine in ihrer Historie nur selten. Und selbst der absolute Ausnahmepreis im vergangenen Jahr lag mit 350 Euro ein gutes Stück über dem jetzt von MediaMarkt veranschlagten.

MediaMarkt: Das musst du zum Angebot wissen

Der Preis und insbesondere die Krumme Angabe von 336,13 Euro rührt von der Mehrwertsteuer-Aktion her, die MediaMarkt am Donnerstag gestartet hat. Dabei ist zu beachten, dass der Preis im Warenkorb nur für die Kunden gilt, die eingeloggtes MyMediaMarkt-Mitglied sind. Die Teilnahme am Bonus-Programm des Händlers ist aber zum Glück kostenlos.

KitchenAid-Angebot im Online-Shop von MediaMarkt

Cool außerdem: Wenn du es ganz eilig hast, kannst du dir den Kauf in einigen Regionen binnen 90 Minuten per Uber zukommen lassen. Das kostet 4,99 Euro Extra-Versand. Bestellst du regulär und wartest den normalen Versand ab, ist die Lieferung gratis.

