Es geht los: MediaMarkt startet größte Schnäppchenaktion des Jahres

Ab sofort gibt es bei MediaMarkt wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer geschenkt. Die pauschale Rabattaktion gilt auf massive Teile des Sortiments. Aber eine Sache ist in diesem Jahr neu.

MediaMarkt schenkt 19% Mehrwertsteuer: Die Aktion gilt nicht für alle

Teilnehmen dürfen nämlich diesmal nur eingeloggte MyMediaMarkt-Kunden (bei Saturn entsprechend MySaturn-Kunden). Der Händler will also sein Loyalty-Programm pushen. Immerhin: Anders als etwa Amazon Prime ist das kostenlos. Hier kannst du dich registrieren.

Die Schnäppchen funktionieren dann per Warenkorb-Abzug, was dazu führen kann, das Preisvergleiche die Angebote nicht als solche erkennen. Eingeloggte Kunden sehen die Preise aber auch direkt. Los geht’s mit dem Angebote-Radau am Donnerstag um 9 Uhr. Ende ist dann am Montag (10.2.) ebenfalls um 9 Uhr. Viele Produkte könnten vorher aber schon ausverkauft sein.

8 Angebote, die sich wirklich lohnen

Der Mehrwertsteuer-Rabatt gilt wie üblich nicht aufs gesamte Sortiment. Die meisten Produkte von Apple (nicht alle) sind ausgeschlossen. Genauso die von AVM, einige von Samsung und Google (insbesondere Galaxy- und Pixel-Smartphones), Sonos oder Microsoft. Wir haben uns schonmal durchgewühlt, aber am Ende hat jeder seinen individuellen Bedarf. Hier kannst du direkt auf die Suche bei MediaMarkt gehen.

Das sind unsere Top-Angebote der Mehrwertsteuer-Aktion 2025 – bei allen erzielt MediaMarkt den aktuellen Bestpreis:

Insgesamt sind es Tausende von einzelnen Produkten, die reduziert sind. Wie gut der Rabatt ist, richtet sich immer nach der Herkunft und dem Anspruch. Bei einem 2.000-Euro-OLED-TV ist mehr rauszuholen als bei der Speicherkarte für unter 20 Euro.

Lohnt sich die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt?

Ein pauschales Ja oder Nein ist hier leider nicht möglich. Die Aktion lohnt sich, wenn du zuvor fleißig Preise verglichen hast und ein Gefühl für gute Angebote hast. Außerdem gibt es selten wirklich schlechte Deals. In eine Kostenfalle tappst du hier in der Regel ebenfalls nicht. Aber von einem allgemeingültigen Bestpreis-Versprechen sind die Angebote leider auch oft weit entfernt, wie auch unser Check in diesem Artikel hier zeigt.

Hebt MediaMarkt die Preise vor der Aktion absichtlich an?

Verschiedene Analysen kommen hier zu gemischten Ergebnissen. Grundsätzlich: MediaMarkt erhöht die Preise nicht vorher, um einfach ein besseres Werbeversprechen realisieren zu können.

Es kommt aber vor, dass eine alte Angebots-Aktion wenige Tage vor dem Start der MwSt.-Rabattaktion endet. Die Preise rücken damit zunächst vom Schnäppchen- wieder aufs Marktniveau und gehen dann mit Aktivierung des 19-Prozent-Mehrwertsteuer-Rabatts wieder runter. Im Preisverlauf sieht das dann merkwürdig aus. So geschehen bei einigen der Deals aus der jüngst ausgelaufenen WSV-Aktion.

Genauso gibt es aber ebenfalls preisstabile Produkte, die monatelang auf einem Preisniveau bleiben und mit der Rabattaktion dann erst auf einen neuen Bestpreis rutschen. Dann hält die Aktion auch, was sie verspricht.

