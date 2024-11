Ist dieses Angebot ein Scherz?! Google Pixel 9 mit 300 GB Datenvolumen jetzt richtig günstig

Das Google Pixel 9 ist erst seit wenigen Monaten auf dem Markt und kostet dementsprechend auch noch einiges. In diesem Deal bekommst du es allerdings zu einem so guten Preis, dass es sich eigentlich nicht lohnt, nur das Gerät zu kaufen und einen Mobilfunktarif separat abzuschließen. Denn so günstig wie in diesem Angebot, das wir dir jetzt vorstellen, kommst du sonst garantiert nur selten an das Top-Smartphone inklusive Datenvolumen.

Jetzt das Google Pixel 9 mit Tarif abstauben

Das Pixel 9 ist ein Oberklasse-Smartphone, in dessen Inneren ein Tensor 4 Prozessor von Google arbeitet. Das OLED-Display sorgt für brillante Farben auf einer Größe von 6,3 Zoll. Für richtig gute Schnappschüsse ist es mit einer Dual-Kamera mit 50 und 48 MP ausgestattet. Das perfekte Selfie gelingt dir mit der 10,5-MP-Frontkamera. Wenn du noch mehr technische Details über das Pixel 9 erfahren willst, schau gerne mal in unserem Datenblatt vorbei.

Bei MediaMarkt bekommst du jetzt die Variante mit 256 GB Speicher in Kombination mit dem O₂ Mobile XL Promo Vertrag. Außerdem gibt es noch ein passendes Case für dein neues Smartphone on top. Der Tarif bietet dir unfassbare 300 GB Datenvolumen und macht damit beinahe deinen WLAN-Anschluss überflüssig. Zusätzlich bekommst du für jedes Jahr, dass der Vertrag läuft, noch mal 10 GB obendrauf. Du bist hier mit bis zu 300 Mbit/s im 5G-Netz von O₂ unterwegs. Eine Flat zum Telefonieren und für SMS sowie EU-Roaming gibts on top.

So viel kostet dich das Bundle

MediaMarkt möchte für das Google Pixel 9 eine Einmalzahlung von lediglich einem Euro. Hinzu kommt noch ein Anschlusspreis von 39,99 Euro sowie 4,95 Euro für den Versand. Der Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten kostet dich hingegen 34,99 Euro pro Monat. Ob sich das lohnt? Das rechnen wir jetzt einmal durch.

Insgesamt wirst du über zwei Jahre hinweg 885,70 Euro für den Tarif und das Smartphone zahlen. Achtung: Ab dem 25. Monat steigt der Preis dann auf 49,99 Euro, denk hier also unbedingt an eine rechtzeitige Kündigung, um unnötige Kosten zu vermeiden. Laut Preisvergleich gibt es das Google Pixel 9 (abzüglich der Marktplatz-Angebote) für etwa 849 Euro. Ziehen wir diesen Preis von den Gesamtkosten ab, bleiben am Ende nur noch 36,7 Euro übrig. Auf die Laufzeit von 24 Monaten aufgeteilt ergeben sich so Effektivkosten von lediglich 1,52 Euro monatlich für den Tarif. Für 300 GB wohlgemerkt.

Du siehst: Dank dieses Angebots lohnt es sich kaum, das Google Pixel 9 ohne Vertrag zu kaufen. Denn auch wenn du aktuell schon einen Mobilfunktarif hast, zahlst du effektiv garantiert mehr als in diesem Bundle.

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.